Ana Rosa no duda y sale en defensa de Iker Jiménez tras la retirada de publicidad de ING: "Me parece una canallada"

TardeAR arrancaba un jueves más para el disfrute de todos los espectadores de Mediaset. Como no podía ser de otra forma, el foco informativo en España sigue instalado en las graves consecuencias que la DANA ha provocado en varias zonas de nuestro país, en especial, en la Comunidad Valenciana.

Después de abordar diferentes situaciones de testimonios personales que continúan viviendo la peor cara de esta catástrofe natural, en TardeAR también quisieron dedicar un espacio a la actualidad que atañe al productor Nacho Cano.

En la mañana de este jueves, la becaria denunciante de Nacho Cano, Lesly Guadalupe Ochoa Flores ratificó su denuncia contra el popular productor tras denunciarlo por vulnerar los derechos de los trabajadores.

La joven mexicana, además, sorprendió a todos los presentes de su salida de los juzgados de Plaza Castilla y empezó a cantar a pleno pulmón la canción de Lucha de gigantes de Nacha Pop. Una escena sorprendente, que desde TardeAR no dudaron en comentar.

"O sea, esto es me das 6.000 euros y aquí no ha pasado nada. Pero a Nacho Cano lo detuvieron, a todos los demás, le ha montado unos líos horrorosos porque esta señora le estaba extorsionando. Es una vergüenza, eh. Y cómo es esta señora que se pone ahí a cantar", apuntaba Ana Rosa.

"Ha cantado 8 segundos y ha desafinado 2", bromeaba Daniel Montero. "Como fan de Antonio Vega, me tiene ofendido", apuntaba Manu Marlaska. Por su parte, el abogado Juan Gonzalo Ospina comentaba "lo fácil que es detener a una persona y que luego no pase nada".

"¿Estaba tan tarada como hoy?", preguntaba directamente Ana Rosa a Ospina, al conocer que en un primer momento la becaria de Nacho Cano acudió al bufé del abogado. "Las personas que están en un proceso judicial son dueños de sus actos en todo momento", únicamente se atrevió a contestar el letrado. "Es un tema de respeto, esto lo pagamos todos", añadía también Montero.

Tras finalizar con este tema, Ana Rosa quiso compartir con su audiencia un mensaje muy importante, que no había podido antes debido a que el punto informativo estuvo sobre la DANA que llegaba a Málaga.

"Quiero mandar un beso y todo mi apoyo a Iker Jiménez y Carmen Porter. No se puede utilizar una empresa para coartar la libertad de expresión de las personas. Quisieron hacer una operación, como la que ya vivió esta casa en una ocasión, y le ha salido mal. Me alegro mucho de que le haya salido mal, me alegro mucho de que le quiten todas las cuentas"", apuntaba en referencia a la retirada de publicidad del banco ING a los programas de Iker Jiménez.

"Todos nos equivocamos cuando hacemos programas en directo o grabados. Iker salió inmediatamente, lo explicó y salió a pedir disculpas. Pero lo otro me parece una canallada. Así que compañeros nuestro apoyo", le dedicaba Ana Rosa Quintana unas queridas palabras a Iker Jiménez. "Juicios sumarísimos los justos. Qué fácil es juzgar e ir dando carnés de periodismo", apuntaba Marlaska.

BRAVÍSIMA. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/OMxSfgRl2D — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 14, 2024

En las últimas horas, Iker Jiménez se ha visto salpicado por la polémica decisión del banco ING de no publicitarse más en Cuarto Milenio debido al tratamiento informativo realizado en el programa de Cuatro sobre la tragedia de la DANA. Este boicot ha tenido su respuesta y los seguidores de Jiménez han retirado sus cuentas de dicho banco. Una estrategia comercial que parece haberse dado la vuelta.