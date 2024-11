Ana Rosa habla alto y claro sobre los responsables políticos de la DANA en Valencia: "Hace falta que dimitan todos"

TardeAR volvía una semana más a las sobremesas de Telecinco. El punto informativo de los últimos días sigue candente en España y no es otro que las graves consecuencias provocadas por la DANA en la Comunidad Valenciana.

De esta manera, Ana Rosa Quintana no dudaba en arrancar el programa con un directo mensaje directo a todos sus espectadores: "Tras la tragedia de la DANA los responsables políticos insisten en defender su gestión y criticar al otro. Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo paquete de medidas. Carlos Mazón admite errores, pero hasta el jueves no dará explicaciones detalladas".

"Mientras son los vecinos los que siguen padeciendo los efectos de sus errores. Los de uno y los de otro. Barro que no desaparece, alcantarillas que no funcionan y voluntarios que se terminan marchando a sus lugares de origen. En tan solo un minuto os lo enseñamos", finalizaba su primera intervención de este lunes en TardeAR.

Tras una pausa publicitaria, Ana Rosa presentaba a los colaboradores que le iban a acompañar durante la emisión de hoy. Susana Díaz, Xavier Sardá, Carlos Cuesta, Beatriz Archidona y Cristina Tárrega eran los elegidos para comentar los temas de la actualidad.

"No se ponen de acuerdo. No sé si están reunidos o no. Al final yo creo que deberían de dimitir todos. Los de la Generalitat y los del Gobierno, porque también la ministra que lleva el área hidrológica, Teresa Ribera, ha estado preparando su intervención en Europa. De verdad, es que hace falta que dimitan todos los que han hecho mal esto, que son todos", se pronunciaba la comunicadora madrileña en pleno directo de TardeAR, ante el aplauso unánime del plató.

"Pero yo Ana, te diría que dimitiesen después de terminar sus competencias y luego que pongan su cargo a disposición", aclaraba Tárrega a la intervención de su presentadora. "¿Pero qué competencias? Son incompetentes", no dudaba en responderle Bea Archidona a su compañera de mesa.

"Decir ahora que es una pelea entre dos, que los dos están al mismo nivel... Perdonarme no olvidemos que el señor Mazón no se sabía dónde estaba y con quién estaba (el día del inicio de la DANA). Era el día más importante de su trayectoria política".

"Te voy a dar la razón. Por ese motivo, la delegada del Gobierno tendría que haber cogido las riendas de la situación. Pongo un ejemplo: van una abuela y una madre con un carrito de bebé. La abuela ve que a la madre se le escapa el carrito. Pues decide la abuela enviarle un email a la madre. Evidentemente, actúas y declaras la emergencia nacional", respondía Carlos Cuesta a Xavier Sardá.

"¿Qué es lo importante: salvar vidas o cargos políticos", se pregunta Cuesta. "El Gobierno español hace eso el primer día y se monta una zapatiesta. No podía hacerlo", opinaba Sardá al respecto.

"No se puede tardar cinco días en mandar al Ejército y con 500 de la UME. Y hay otro problema, hay un señor que tiene que dimitir porque no se ocuparon en absoluto del barranco del Poyo, ni lo miraron. Estaban preocupados por el Magro y por la presa que era la que iba a estallar. El barranco del Poyo tiene un estudio desde hace 15 años para arreglarlo."

"En este programa no somos como en otros sitios. Repartimos las culpas, la que las tienen de un lado y las que la tienen de otro. En otros sitios solamente se mira a Mazón", finalizaba Ana Rosa Quintana su intervención en TardeAR.