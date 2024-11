Mazón admite "errores" en la gestión de la DANA y no descarta tomar decisiones políticas "a partir del jueves"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha admitido que durante la gestión de la DANA tanto su administración como otras cometieron "errores" y que su evaluación debe plasmarse en una reflexión posterior.

"Va a tener que llegar un momento, más pronto que tarde, en que todas las instituciones revisemos nuestra actuación. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores, sin duda", ha reconocido el presidente valenciano en una visita a las obras en el llamado barranco del Poyo.

El desbordamiento de esta rambla fue la causante de la mayor parte de las víctimas por las inundaciones que se produjeron el pasado 29 de octubre.

"El primero de esos errores fue no haber prestado demasiada atención a la rambla del Poyo, aunque no es competencia directa de la Generalitat, y haber estado más pendientes de la presa de Forata, que finalmente no se desbordó".

En cualquier caso, el presidente valenciano ha descartado hacer una evaluación política de la situación y ha instado a mantener este debate "a partir del jueves", cuando está previsto que comparezca en las Cortes Valencianas.

"Ahora mismo estamos centrados al 100% en la recuperación. De las cuestiones políticas hablaremos a partir del jueves, ahora no es la prioridad", ha precisado.

Mazón ha insistido en que "los ciudadanos quieren explicaciones serias, explicando bulos o insinuaciones".

El mandatario del PP se ha referido a las informaciones de la semana pasada, centradas en su ausencia de la reunión del centro de coordinación, ya que mientras éste se celebraba él mantenía una reunión con una periodista para ofrecerle la dirección del canal autonómico À Punt.

Según Mazón, esas insinuaciones son "chocantes". "Podría decir incluso que desagradables -ha añadido-, pero no estoy en clave de defensa personal".