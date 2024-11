Sonsoles Ónega, sin palabras y al borde de la lágrima al escuchar el duro relato de una invidente afectada por la DANA

Y ahora Sonsoles continúa ofreciendo a los espectadores de Antena 3 toda la información relativa a las graves consecuencias que la DANA ha provocado en la Comunidad Valenciana.

La actualidad informativa manda y todo el equipo liderado por Sonsoles Ónega ha puesto su empeño en dar voz a los miles de afectados por el temporal en España, una manera única de poder ayudar desde los medios a estas familias.

De esta manera, durante la emisión de este jueves iban a poner el foco en La Torre, una pedanía de Valencia que pertenece al distrito de los Poblados del Sur. Hasta 4.878 habitantes forman parte de La Torre y también han sufrido de primera mano sus graves consecuencias.

De hecho, en un garaje de la localidad fallecieron hasta 7 personas que quedaron atrapadas antes de que entrara la tromba de agua. Sonsoles Ónega iba a entrevistar a otra vecina que también había vive este calvario que ha azotado de manera cruel nuestro país.

Uno de los reporteros de Y ahora Sonsoles conectaba en directo para conocer de primera mano el testimonio de Esther, una vecina invidente de La Torre que vive encima del garaje donde perdieron la vida más de 7 personas.

"Estaba en casa haciendo mis labores domésticas y puse una lavadora. Pero saltó demasiado pronto. Fui a comprobar si había saltado el automático y oí un estallido y empezó a entrar agua", relataba Esther en pleno directo.

"Oía como si fuera una cascada de agua y cogí a mi perrito y empecé a chillar por las calles buscando ayuda", explicaba Esther ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega en plató. "O salimos todos o no salimos ninguno. Gracias a los vecinos hoy puedo estar contándolo ", apuntaba Esther sobre su supervivencia y la de sus mascotas.

"Qué emoción, Esther. Al recordarlo...", añadía Ónega al relato de Esther que es invidente. "Nadie sabe lo que es el verte sola con tres perros y que el agua te llegue por las rodillas", seguía relatando la vecina de La Torre.

"Soy una persona muy decidida y actué muy rápido", añadía. "Actuó muy bien", le respondía la presentadora de Y ahora Sonsoles. Sobre el tema de sus mascotas, la comunicadora le preguntó si sus perros habían actuado de forma diferente cuando comenzó a inundarse la casa.

"Mis perros no hicieron ningún gesto raro que a mí me alertara", explicaba Esther en directo. "Cuando me vieron nerviosa y temblando se alarmaron. Nos hemos quedado sin nada. Es duro y es fuerte. He vuelto hoy a casa porque no he podido volver. Sigo notando el barro en mis pies", relataba la valenciana.

Además, añadía que quería sacar pronto a su perro de allí porque en los últimos días lo había notado mal y estresado por las consecuencias de la DANA: "Para mí, mi perro es lo fundamental y lo importante".

Sonsoles Ónega escucha el relato de Esther

"Quiero daros las gracias por entrar en directo y dar las gracias a todas las personas que han venido a ayudar porque nunca tendré vida para agradecerlo", afirmaba entre lágrimas la entrevistada. "Ay... Esther", se emocionaba Ónega con su relato.

Al borde de la lágrima, Sonsoles y el público le lanzaban un caluroso aplauso a la vecina de La Torre afectada por la DANA. "Parece que cada historia cuenta lo mismo, pero cada historia es distinta con su circunstancia, como es el caso de Esther que es invidente. Esther querida, qué bien que lo hiciste bien", se despedía visiblemente emocionada la presentadora.