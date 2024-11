Silvia Intxaurrondo paraliza 'La hora de La 1' para lanzar una aclaración sobre la DANA: "Yo misma he revisado la emisión"

Tal y como señalaba La hora de La 1 en el rótulo que aparecía en pantalla en ese momento, "la tensión política por la DANA no para de crecer". Y es que "el cruce y reproches por los avisos y la gestión de la asistencia a los municipios afectados" está a la orden del día, una semana después de que el terrible temporal arrasara Valencia y otros puntos del país.

En contextos de tragedia, es sencillo que se propaguen bulos por las redes sociales y que estos lleguen incluso a los medios de comunicación. Por esta razón, mientras dos tertulianos debatían sobre las responsabilidades del Gobierno o la Comunidad Valenciana, Silvia Intxaurrondo consideraba oportuno frenar la conversación para realizar una aclaración fundamental.

"Un segundito, porque nos tenemos que asegurar de que no entre, ni en este programa ni en la televisión pública, ni una sola rendija de desinformación. Lo sabíamos todos. ¡Lo sabíamos todos! Si no, este programa no habría emitido la información que emitió antes de que comenzase a llover", ha empezado diciendo la presentadora de La 1.

Es más, Silvia ha especificado los puntos en los que el formato matinal lanzó avisos a los telespectadores valencianos para que no saliesen de casa si no era estrictamente necesario. "El día de la DANA, desde las ocho de la mañana, advertimos de que la situación en Valencia iba a ser muy complicada por una alerta roja", ha asegurado.

"Pedimos que no se cogiese el coche. Lo pedimos a las ocho y un minuto. Minutos después también. A las ocho y media, lo pedimos dos veces seguidas, con una diferencia de segundos. Lo pedimos desde plató, con Marc Santandreu, y desde la Alcudia, con otro meteorólogo, Andrés Gómez. Lo avisamos todos desde primera hora", ha afirmado, rotunda, Intxaurrondo.

Necesitamos más voces como la de Silvia Intxaurrondo pic.twitter.com/rBSsp3iTFx — Alba Medina (@Srtacotilleo) November 7, 2024

Según la comunicadora vasca, no señalarlo claramente no sería correcto en una cadena que realiza un servicio público: "Lo tienen que saber porque si no estaríamos faltando a la verdad y eso no lo vamos a permitir. Este programa, antes de que comenzase a llover, avisó de la situación. Yo misma he revisado la emisión". Sin más, una vez dicho esto, Silvia Intxaurrondo ha dejado proseguir la tertulia de los colaboradores.