María Jesús Montero se harta y corta su entrevista en 'La hora de La 1' por los fallos técnicos: "Lo lamentamos muchísimo"

Hasta tres intentos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha interrumpido su entrevista en La hora de La 1 este jueves, 18 de julio, por los continuos problemas técnicos que han impedido la comunicación con los estudios de Prado del Rey, desde donde se emite el programa.

Eran las 9.35 de la mañana cuando Marc Sala saludaba a la política socialista y empezaba a realizarla diferentes cuestiones sobre el Plan de Regeneración Democrática, que Pedro Sánchez había presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Montero ha pasado a defender estas medidas para luchar contra "la desinformación" asegurando que ha de ser un "debate que afecta al conjunto de la sociedad". Sin embargo, cuando la entrevista llevaba siete minutos, la cara de la ministra avisaba de que algo no marchaba bien.

"Esto se ha cortado hace un rato, eh", avisaba Montero al no recibir de forma óptima la cuestión que le había realizado Marc Sala desde plató. "No sé si me está escuchando... ¿Me escucha, vicepresidenta?", preguntaba el presentador mientras la política se quitaba los auriculares. "Vamos a intentar arreglarlo, que parece que la vicepresidenta tiene algún problema para escucharnos".

Dos minutos más tarde, La hora de La 1 volvía a establecer la conexión, pero los problemas técnicos persistían: "¿Me escucha, vicepresidenta?". "Esto se ha vuelto a cortar", decía Montero negando con la cabeza, por lo que Sala volvía a pedir disculpas a los espectadores de la primera cadena: "Lamentamos muchísimo esta circunstancia. Vamos a intentar arreglarlo en un tercer intento".

Marc Sala pide perdón a la audiencia de 'La hora de La 1' por los problemas técnicos.

Segundos después, el programa hace un tercer intento. "Voy a cruzar los dedos. Vicepresidenta, discúlpenos por ese problemilla de comunicación", se excusaba Marc Sala para retomar la pregunta sobre si los debates electorales han de celebrarse por ley en la radiotelevisión pública.

Sin embargo, la comunicación se ha vuelto a cortar haciendo que la ministra perdiera la paciencia y diera por terminada la entrevista. "Ha vuelto a cortarse. Ya está. Aquí se queda la entrevista", decía visiblemente enfadada por los continuos problemas técnicos.

El presentador, avergonzado, tomaba la palabra para pedir perdón nuevamente. "Lamentamos muchísimo lo que está pasando porque la conversación es relevante. Mil disculpas, en serio. Intentaremos recuperar esta conversación con la vicepresidenta, a la que teníamos mucha preguntas que hacerla", ha dicho. "No es lo que os merecéis vosotros [la audiencia] ni los entrevistados de este programa".