Pedro Sánchez en el Congreso, en directo | Ione Belarra carga contra la política exterior de Sánchez: "Hay que romper la alianza criminal con EEUU"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, señala que, "si no hay valores morales en la sociedad y sus representantes no hay ley que lo salven". "Igual el problema no son tanto las leyes, sino la cultura democrática en España".

"Muchos medios de comunicación siembran mentiras", da la razón Esteban a Sánchez, que señala que no haya sido noticia el nombramiento del nuevo lehendakari. "Nos pide que aportemos ideas. No me hace falta ir a la ronda. Se lo dejo a huevo, la reforma ley de secretos oficiales, está tomada en consideración por esta Cámara, es el reflejo de la imperfección y la debilidad de la democracia española", señala.

Esteban advierte al Gobierno: "Cuidado, la democracia lo es porque permite incluso la libertad de expresión de quienes la atacan". "A mí lo que me sorprende es que nadie diga que hay cosas simplemente que no se deben hacer, no porque las prohíba la ley (...) Hay límites más allá de lo legal".