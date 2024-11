Localizada la participante del programa de Risto Mejide que estuvo desaparecida por la DANA: "No pido ayuda. La exijo"

Final feliz en Demos: El gran sondeo. Noelia Revenga, que fue citada para acudir de público la semana pasada y a la que el programa no lograba localizar, finalmente, pudo acudir a plató este miércoles. La mujer fue una de las miles de personas afectadas por la terrible DANA que arrasó con Valencia y otros puntos, aunque no tiene que lamentar daños humanos.

"Antes de empezar, hay una cuenta que tenemos que saldar en este programa", anunciaba Risto Mejide, ahondando en la cuestión: "Hace exactamente una semana, en las gradas estaba este letrero. Noelia, de 37 años. Hacíamos un llamamiento a quien supiera algo de ella".

Tras señalar que fueron "varios los días de incomunicación con ella", el presentador de Telecinco confirmó que Revenga estaba en el 'set'. Mejide recibía con un caluroso abrazo a la valenciana, que entraba al estudio llorando. Después, se dispuso a saludar con emoción a los distintos sectores del público.

"En medio de tanto horror y tanta tragedia, hay que decir que las cosas también tienen un final feliz", añadió el publicista, mientras Noelia se colocaba junto a él y, bandera de la Comunidad Valenciana en mano, se disponía a contar su experiencia. "Madre mía, el susto que nos pegaste", reconoció Risto.

"He sufrido un daño psicológico. Algún día nos podremos recuperar de esto. ¿Cómo se puede recuperar uno cuando piensa que va a ver morir ahogados a sus hijos?", lamentaba la mujer, rompiéndose del todo. Así, habló de cómo fueron "esos días de incomunicación".

Risto Mejide abraza a Noelia Revenga en 'Demos: El gran sondeo' Mediaset España

"No teníamos luz, así que hice una cosa que nunca hago, echarme la siesta con mi niña de 4 añitos y mi bebe de 2 añitos. Bajo de la cama, pongo el pie en el suelo y el agua me llegaba a la rodilla. Dije: 'Dios mío, ¿qué está pasando?", relató Revenga, que llegó a suplicar "Por favor, llévame a mí y salva a mis hijos".

"No voy a pedir que nos ayuden, yo voy a exigir que nos ayuden", pidió Noelia, a la par que se deshacía en halagos hacia el formato de Vodevil TV por el altavoz social que supone: "Programas buenos en televisión hay muchos, cada uno tendrá su gusto. Este programa no es bueno. Este programa es necesario. Que no se nos olvide". "Gracias, gracias, Noelia. Noelia Revenga ocupa su lugar en la grada de los 30", zanjó Risto, que dio por comenzada la entrega de este miércoles.