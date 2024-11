Ernesto Sevilla desvela que su debut como colaborador de 'La Revuelta' fue eliminado: "Vine, pero no se emitió"

La Revuelta no sólo ha emocionado al público con contar con los hermanos Williams en el plató. El formato recibía a Ernesto Sevilla, quien se une como colaborador del formato. Ahora bien… el propio humorista albaceteño revelaba que, realmente, su debut en el salto de David Broncano a TVE se produjo en la primera entrega del formato en el access prime time de La 1, pero que este había sido eliminado en la edición.

Así lo señalaron, aunque sin querer, Ricardo Castella y el propio Broncano. Una de las secciones de aquel 9 de septiembre nunca llegó a ver la luz, aunque ésta se grabó y el público asistente al plató pudo disfrutar de ella. Ahora que Sevilla ha regresado, ha explicado qué sucedió con ese metraje ‘perdido’ de La Revuelta.

Broncano daba la bienvenida al actor de Descarrilados y Cuerpo escombro. “La persona que viene ahora es un clásico del programa, vino el primer día y no ha vuelto a venir en dos meses”, expresó a la hora de dar la bienvenida al cómico albaceteño. Sin embargo, no se dio cuenta de que los espectadores no pudieron ver su presencia en la primera emisión, dado que fue cortada.

Fue Castella quien se dio cuenta del lapsus de Broncano y añadió que Sevilla estuvo en el primer programa, pero que no se le vio. “Vino el primer día, pero, de hecho, creo que lo que hizo no se emitió”, aclaraba. Broncano recordó entonces que la aparición del humorista se quedó fuera del montaje.

“Es verdad, nos cantó una canción de buena suerte y ha funcionado. Es que incluso cuando no aparece, el puro espíritu de él da suerte. Qué suerte tiene esta gente de verle, porque aparece como un cometa. Viene y se va dos meses”, expresaba Broncano mirando al público.

Tras esto, Ernesto Sevilla aparecía en el escenario del teatro Príncipe de Gran Vía. A diferencia de su debut, su presencia pudo verse en la edición final. Dado su origen, el actor quiso tener unas palabras para Albacete y, especialmente, para Letur, uno de los pueblos afectados por la DANA en Castilla-La Mancha. “Vine el primer día, canté una canción que salió tan bien que no la habéis puesto”, dijo de manera irónica.

Broncano quiso aclarar por qué la presencia de Sevilla fue suprimida de la versión definitiva del primer programa. Como bien se sabe, La Revuelta se graba en falso directo horas antes de su emisión en el access prime time. Esto provoca que se pueda editar y montar para tener una versión definitiva, que es la que se ve en La 1.

Cuando compras en Black Friday pic.twitter.com/3SRWlDHldx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 6, 2024

“¿Sabes lo que pasó? No era porque no saliese bien, es que íbamos fatal de tiempo, era lo último y dijimos 'estos cinco minutos, ¡para su casa!'. ¡Pero nos deseabas suerte y ha funcionado!” argumentó. De esta manera, Broncano señalaba que Sevilla había sido un amuleto de la suerte, dado que La Revuelta ha logrado rivalizar con El Hormiguero por el dominio de la franja.

Tras esto, Sevilla pudo mostrar su sección tras dos meses de ausencia. Esta consistía en ‘tomar prestado’ objetos del público a la hora de darles un abrazo. A modo de broma, el humorista se hizo con un “riñón” o un “disco de Manu Tenorio”. “¡Soy Ernesto Sevilla pickpocket!”, dijo en tono de risa.