La impecable respuesta de los hermanos Williams a la pregunta del racismo en 'La Revuelta': "El debate está ahí"

Más allá de la diversión y las bromas, es habitual que La Revuelta ponga temas de interés general sobre la mesa. En estos casi dos meses de emisiones del programa de David Broncano, se ha hablado de vivienda, sanidad pública, educación o feminismo. Este miércoles, 7 de noviembre, aprovechando la visita de Iñaki y Nico Williams, se sacó a colación el racismo.

Y es que en la nueva etapa de La Resistencia en Televisión Española a las preguntas clásicas del sexo o el dinero en la cuenta bancaria se añadió la de "¿eres más machista o más racista?". Sin embargo, hace unas semanas, Paz Vega cuestionó la pertinencia de lanzarla, por si acaso se banalizaba la causa.

"Ahora la pregunta, en realidad, es otra. Hace un par de semanas nos dijeron que igual no ayudaba, así que estoy preguntando a los invitados si creen que tengo que seguir haciéndola. Hay gente que opina que puede banalizarlo", planteó el presentador de La 1 a ambos futbolistas del Athletic de Bilbao.

El primero en responder fue Iñaki: "Es que es difícil. Depende de cómo se tome la gente el contexto de la respuesta. Creo que son dos temas que la gente, a día de hoy, está sufriendo. Según cómo la hagas, a veces puede hacer sentir mal a una persona u otra".

"Sí, se le puede quitar peso, ¿no? Que la gente diga: 'Bueno, pues soy un poco más racista'. Y que se piense que no pasa nada", aceptaba Broncano. "En mi opinión, no haría la pregunta", expuso el mayor, levantando los aplausos del teatro, y su hermano lo secundó: "Yo igual que mi hermano. También, no sé, es que ahí realmente ves la cara B de la persona".

Sobre si hacer la pregunta de si eres más machista o más racista y reflexionar sobre uno mismo para cambiar estas dos lacras.#LaRevuelta @williaaams45 @willliamsssnico pic.twitter.com/n6Tw4DiXe9 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 6, 2024

"Pero, por vosotros, en principio, resta más que suma, ¿no?", quiso zanjar David, si bien una chica del público prefirió seguir ahondando en la cuestión: "Soy técnica de Igualdad y profe de Sociología. A mí me gustaría que sí hicieras la pregunta, en algunos momentos se necesita esa reflexión".

"Es algo sistémico, que está ahí. Todos necesitamos un poquito de eso. O mucho, por desgracia. Vemos en las encuestas que los miedos de los españoles son la inmigración, el feminismo y los okupas. Es necesario que realmente hagas esa pregunta para que la gente reflexione sobre sí misma y vea la actitud que tiene y que la cambie", fue la también aplaudida contestación de la experta. "El debate está ahí", concluyó Iñaki.