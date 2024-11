Broncano pone contra las cuerdas a Anne Igartiburu al preguntarle por 'D Corazón': "¿Qué has dicho de mi novia?"

Este martes, 5 de noviembre, tras la sección 'callejera' de Jorge Ponce, un estandarte de Televisión Española fue protagonista de La Revuelta. La recientemente premiada con la Antena de Oro Anne Igartiburu, tortilla de patata en mano, se presentó en el Teatro Príncipe de Gran Vía para ser entrevistada por David Broncano.

La presentadora de D Corazón, mientras Broncano probaba la tortilla, se mostró asombrada de que el humorista conociese el tema vasco que había tarareado segundos antes. Se trataba de una canción que se entona en los pasacalles, en fiestas populares.

"¿Es un pasacalles? Eso se lo he cantado yo a chicas, pensando que era una canción romántica", admitió David, perplejo, ante una Anne que no pudo contener la risa: "Sí. Pues las chicas habrán dicho: 'Oye, qué majo este". "Es que eso es muy traicionero", apuntaba el conductor del formato producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa.

Eso sí, la comunicadora de Elorrio quiso indagar en esas relaciones "con chicas vascas". "Bueno, alguna vez he tenido relación con chicas vascas. Gente muy noble, excelente. Vamos, de lo mejor", señalaba el jiennense, y rápidamente cambiaba de tema: "Oye, perdón, ¿qué habéis dicho de mi novia en el programa?".

"Pues no me acuerdo. Te voy a decir la verdad, yo presento, pero luego como que se me olvida un poco. ¿Qué hemos dicho? ¡Pues eso! Que estabais como muy acaramelados y que ella mola mucho", recordaba Igartiburu. "Pero, ¿han salido fotos o algo?, insistía Broncano.

Anne Igartiburu y David Broncano, en 'La Revuelta' RTVE

"Pues sí, alguna foto habrá salido", contestaba la invitada, sin preocupación alguna. "Pero, ¿enrollándonos?", remarcaba el presentador de La Revuelta. "Pues seguro. Pero, ¿qué vamos a decir? Pues que sois una pareja estupenda. Todo bonito. 'Hola, corazones'. Todo gente guapa", bromeó su compañera de cadena.

Entonces, Ricardo Castella metía la 'pulla' a David Broncano: "Bueno, gente guapa...". Obviando el comentario, el cómico se interesó por saber si Anne Igartiburu también había aparecido en la prensa del corazón y, ante la respuesta afirmativa, pidió: "¿Y no les puedes decir que somos compañeros?".

"No, lo que tienes que hacer es esconderte", le recomendó la comunicadora vizcaína. Añadió que, "por desgracia", no aparecía tanto en el papel cuché como le gustaría, dejando caer que en este momento no tiene pareja: "Una lástima".