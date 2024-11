'Mask Singer' revela a María José Campanario: la coincidencia con Belén Esteban que habría sido un 'bombazo' en Antena 3

Este miércoles, 6 de noviembre, Antena 3 emitía la entrega de Mask Singer en la que desenmascaraban a dos personajes realmente conocidos en nuestro país, por diversos motivos: Miguel Ángel Revilla y María José Campanario. La segunda era la famosa que se escondía bajo la máscara de Oveja.

"Estoy feliz de la vida, no sabéis lo bien que me lo he pasado. He perdido toda la vergüenza. Estoy contenta de que nadie me haya descubierto, ni mi marido", reconocía la odontóloga al desprenderse de la cabeza del disfraz, ante la mirada atónita de Arturo Valls y los investigadores.

El fichaje de la mujer de Jesulín de Ubrique por el 'talent show' de máscaras es reseñable en sí mismo, ya que refuerza esa conexión entre la de Castellón y Antena 3. Cabe recordar que participó en El Desafío en 2022, así como ha tenido algunas intervenciones en Y ahora Sonsoles. Además, fue entrevistada junto a su marido en Emparejados, un programa especial que presentaron Joaquín Sánchez y Susana Saborido en septiembre.

Sin embargo, llama la atención lo caprichoso que habría sido el 'timing' de haberse cumplido los planes de emisión de Mask Singer la semana pasada. La tercera gala del formato de Fremantle llegaba este miércoles con una semana de retraso. Hace siete días Atresmedia decidió levantar tanto El Hormiguero como este espacio para cubrir la actualidad de la DANA con un especial de Antena 3 Noticias.

Exacto, el mismo día que estaba previsto que Belén Esteban, ex de Jesulín, visitara el programa capitaneado por Pablo Motos. Finalmente, la coincidencia no se produjo. La de Paracuellos no fue 'telonera' de Campanario, porque la colaboradora de Ni que fuéramos Shh acudió el jueves.

Jesulín de Ubrique, en 'El Hormiguero' Atresmedia Televisión

Como analizamos en BLUPER hace una semana, el hecho de que pisara la cadena de San Sebastián de los Reyes después de casi dos décadas -fue tertuliana de espacios como Como la vida misma y Sabor a ti- podía lanzar un mensaje: Belén se estaba dejando querer de nuevo por la casa, tras ser rostro de Mediaset España tantos años.

En los últimos meses, ha habido intentos, según ha confirmado la propia Esteban. En el pódcast de Nuria Roca y Juan del Val, aceptó que "tenía un contrato firmado" con un programa de Antena 3: "No voy a decir el nombre. No he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba ilusionada. Y lo habría hecho de puta madre".

Poco después, la madrileña se animó a comentar que ese formato era la cuarta edición de Mask Singer. Allí sí que hubiera producido esa curiosa coincidencia con María José Campanario. Ya no solo en la misma cadena, sino en el mismo programa televisivo.