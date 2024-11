El accidente de Vicente Vallés horas antes de ir a ‘El Hormiguero’: “Me he estampado contra una puerta”

Con la hora pisándole los talones, Vicente Vallés pisaba este lunes el plató de El Hormiguero como primer invitado de la semana. “¿Qué tal, Vicente, acostumbrándote a esta forma de vernos?”, le decía Pablo Motos en su bienvenida.

Y es que, como es habitual, pocos minutos antes había acabado de presentar Antena 3 Noticias 2 en directo, y tuvo que trasladarse desde Atresmedia hasta el lugar donde se graba El Hormiguero. Así que admitió que había llegado con prisas, pero “respetando las normas” de circulación. “Lo tenemos todo medido, y has llegado con 35 segundos de diferencia para llegar”, bromeó Motos en ese sentido.

La charla entre ambos comenzó hablando de las elecciones de Estados Unidos, en las que ha resultado ganador Donald Trump. Y Pablo Motos quiso saber si era cierto que los comercios de Washington habían puesto tablones por miedo a los disturbios por los resultados. “Sí, pero menos que hace cuatro años. Nunca me había llevado una sorpresa como la de 2020, cuando vi todo tapiado con tablas de madera en tiendas, banco...”, recordaba.

En este sentido, Vicente Vallés relató cómo un estadounidense le explicó que cuando Nixon dimitió en 1974 por el caso Watergate fue porque “los americanos no soportan que su presidente les engañe. Eso ya no sirve 50 años después. Han elegido un presidente que tiene la característica de mentir en todos sus actos públicos, decir una o varias mentiras. Y eso le ha llevado a estar donde está”, apuntaba.

Antes de continuar con el tema de Trump, Pablo Motos quiso preguntarle a Vicente Vallés por la ceja, pues tenía una herida visible. “Me he dado un golpe sí, he estado pensando que no podía venir. No ha habido que poner puntos, ha sido un golpe superficial, pero fuerte”.

Tras el primer corte publicitario, volvieron a poner sobre la mesa el accidente en cuestión. “Fue esta tarde, las prisas que son malas consejeras. Me he estampado contra una puerta, pero está en la ceja y es un lugar un poco delicado. He ido al médico de la tele y me lo han arreglado allí un poquito”, relataba Vicente Vallés.

Pablo Motos bromeó sobre cómo estaba la puerta, si la encontró cerrada. “La puerta estaba abierta… Ha sido contra la hoja de la puerta, contra el filo, he hecho un mal cálculo cuando pensaba atravesar la puerta”, apuntaba Vallés. El presentador le preguntó si le palpitaba la herida, y Vicente explicó que no, pero que por la tarde sí se quedó “un poquito en shock, y me temí que la cosa fuera peor”. “Siempre en la brecha”, apostillaron las hormigas, antes de que se retomase el tema de Trump.