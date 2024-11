Vicente Vallés en ‘EH’ sobre por qué no hay dimisiones tras la gestión de la DANA: “Es un criterio válido”

El primer invitado de El Hormiguero de esta semana ha sido Vicente Vallés. Tal como han revelado a lo largo de la entrega, el propio Pablo Motos le escribió la pasada semana, mientras cubría las elecciones de Estados Unidos, para hacer juntos un repaso a temas de actualidad, y el periodista, que ya ha estado en el programa en otras ocasiones, aceptó.

Tras bromear con la prisa que Vicente se tuvo que dar para salir de la sede de Atresmedia para llegar a las instalaciones de El Hormiguero, ambos charlaron largo y tendido de la victoria de Trump en primer lugar. Y, después, de las consecuencias de la DANA y las responsabilidades políticas.

En ese sentido, Pablo Motos puso sobre la mesa si la cosa habría sido diferente de estar el PSOE tanto en el Gobierno del país como en el de la Generalitat, tal como sucedía hasta hace un par de años. “No estoy seguro de dar una respuesta, pero la pregunta es pertinente”, atinaba a decir Vallés. Para él, que sea el mismo partido “tiende a agilizar y facilitar las cosas, y si es diferente hay una barrera de competencias” y eso provocó un cruce de acusaciones de quién debía avisar y ayudar. Por ello, consideró que “quizá repensar algunas estructuras será bueno una vez termine todo esto”.

Pablo Motos quiso saber si habría que revistar los protocolos, y si pueden fallar por haber demasiados. “Los protocolos no son útiles en el 100% de los casos. Si hay que mandar al ejército sin esperar que te lo pidan se manda, si no te lo piden, el que se equivoca es el que no te lo pide”, sentencia Vallés.

En ese sentido, valoró cómo los militares tienen todo tipo de maquinaria y de profesionales y que los soldados están “perfectamente preparados” para haber actuados. “Quizá se debería haber actuado antes”, añadía, destacando que “de vez en cuando no hay que aplicar el protocolo”, aunque Pedro Sánchez haya hablado de “respeto institucional”. “No hubiera sobrado enviar al ejército antes, y si no hacía falta, mejor, no hacía falta”, insistía.

El presentador entonces afirmó que “esta vez no va a servir el dividir en bando a la gente”, al haber dos partidos políticos que no han sabido actuar, y que “debería haber dimisiones”. En ese sentido, Vallés realizó una predicción: “Aquí habrá dimisiones o destituciones. Aquí hay que establecer el 100% de responsabilidad que corresponde a cada cual, y cada cual tendrá que asumir lo suyo”. Para él lo importante no es forzar dimisiones, sino que “aprendamos la lección. Qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, y para la próxima vez hay que aplicar un protocolo, hasta que consideremos que hay que romperlo porque no es suficiente”.

Del mismo modo, el periodista consideró que si no ha habido destituciones hasta el momento es porque “si descabezamos a quienes tienen que tomar las decisiones vamos a estar en un proyecto descabezado hasta que pongamos a otro y entienda cómo va esto. Y es un criterio válido”.

Sobre Feijóo, Vallés apuntó que la forma en la que el PP de Valencia ha gestionado la crisis “le salpica directamente, y no es cómodo para el PP un ejemplo de gestión deficiente en una de las comunidades que ellos gobiernan”. Además, se comprometió en el programa a seguir informando de Valencia desde Antena 3 Noticias porque “si dejamos de prestar atención, otros dejarán de prestar atención y eso no puede suceder”.