Plantan a Broncano a horas de grabar 'La Revuelta' de este lunes: el divertido tuit buscando a un sustituto

David Broncano y los suyos han empezado la semana con un pequeño contratiempo. El invitado que tenían previsto para La Revuelta de este lunes ha fallado. No obstante, a problemas, soluciones: el equipo rápidamente se ha puesto manos a la obra para buscar un sustituto.

La cuenta oficial de X del programa ha lanzado un mensaje a modo de anuncio, titulándolo como "entrevista a famoso o famosa para hoy". En el tuit, se explicaba la situación y se contaban los requisitos que debía seguir la persona para acudir al Teatro Príncipe de Gran Vía.

Precisamente, no eran méritos demasiado complicados: "Uno de los invitados que íbamos a entrevistar hoy no puede venir. Contamos con poco tiempo para encontrar reemplazo. ¿Hay alguien que sea así famoso o famosa y quiera y pueda venir hoy? Si no te conoce nadie, pero haces algo bien guapo también nos podía valer en un momento dado".

A la hora de publicar el tuit, La Revuelta ha dado por "solucionado" el asunto: "Ya está solucionado el asunto. Gracias a todas y a todos los que habéis puesto a prueba mi móvil a base de notificaciones". Y es que peticiones de asistencia, desde luego, no han faltado.

La cantante Angy Fernández, conocida por su papel en Física o Química y participante del Benidorm Fest 2024, no ha tardaba en postularse: "Joder, que yo salí en Física o Química y he saco un libro". También Mario Jefferson, que fue concursante de Factor X y OT.

Ya está solucionado el asunto 😁



Gracias a todas y todos los que habéis puesto a prueba mi móvil a base de notificaciones. https://t.co/PzE6W3htPV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 11, 2024

