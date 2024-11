La evolución de Gema López en ‘Espejo Público’: de capitanear el corazón a hablar del rey emérito y la DANA

Junio de 2023. Sálvame emitía su última entrega en Telecinco, y en los últimos minutos, el programa jugaba a vaticinar cómo sería el futuro de sus colaboradores. Así, decían que “Gema López fichará por la otra cadena (antes "La Triste"). Y le darán su propio programa... Y ahora Gema López”. Solo dos meses después y medio después de aquella emisión, la predicción se cumplía: Gema saltaba a Antena 3, y no lo hacía en calidad de periodista o colaboradora, sino de presentadora. Ella sería la encargada de conducir Más Espejo, la sección dedicada al corazón y la crónica social de Espejo Público.

Un cambio con el que han salido ganando tanto Gema López como el programa en sí. Allí, la veterana comunicadora ha crecido profesionalmente, ha evolucionado respecto al tipo de televisión en el que estábamos acostumbrados a verla, y ha sabido enriquecer Espejo Público con su punto de vista y su forma de entender la televisión. Y es que, aunque llevaba décadas en el medio, todavía le faltaban cosas por hacer y por mostrar.

En Más Espejo, Gema demuestra que es una periodista de raza, a la que le gusta tenerlo todo atado y bien atado. Sabe contar las cosas, y aunque tiene simpatía, no es, para nada, un personaje. Destila una verdad que cada vez escasea más por la pequeña pantalla. Sabe bien qué tiene que hacer en cada momento, y no necesita lanzarse al barro para crear un espectáculo.

Cuando está en su sección Más Espejo, Gema López es la dueña y señora del cortijo de Espejo Público. Susanna Griso está por allí, pero ella es quien lleva el mando en todo momento. Hace entrevistas, da informaciones exclusivas, lanza críticas al famoso de turno si así lo ve necesario, aunque siempre desde un prisma calmado.

Hace no mucho, por ejemplo, el programa emitió una pieza de Alejandra Rubio en un photocall en el que manifestaba no encontrarse a gusto con el tipo de pregunta que le realizaban los reporteros.

“Mira, Alejandra. Solo te voy a decir una cosa. Cuando tú eres Alejandra Rubio y te quieres dedicar a esto tienes dos opciones: o ser colaboradora por ser hija de él o prepararte y ser periodista”. “Si has elegido ser colaboradora, no des lecciones a los periodistas, para lo que tú no te has preparado”, sentenciaba Gema, en unas palabras que resonaron bastante.

Más allá de saber trabajar con los directores Jorge Gallardo y Alberto Díaz, y de su química con Nando Escribano, la amplia experiencia de Gema le permite controlar muchos temas relacionados con el mundo del corazón. Desde los personajes más baladíes y divertidos a los más serios o poderosos. Y ese bagaje también ha sido un valor en alza en esta etapa en Espejo Público.

Así, la filtración de las llamadas de Bárbara Rey y el rey emérito han permitido a Gema convertirse en la mano derecha de Susanna Griso. Sabe del tema, sabe cómo contarlo, y no han tardado en ponerle en el sofá del programa el hueco que se merece.

En una entrega en la que se hablaba del tema, precisamente, Gema López sacó pecho por la prensa del corazón, e intentó que se entendiese que había cuestiones que debían trascender a la crónica social. Para su compañera Mariló Montero los audios en cuestión pertenecían al corazón. “No estoy de acuerdo, interesa que sea del corazón, hay que arañar para que no sea, y si hay más audios, sacarlos”, defendió Gema, que acabó enzarzándose en una pequeña trifulca con Mariló por esto mismo, porque Montero consideraba que todo trataban un tema rosa y Gema López lamentaba que circunscribirlo al corazón era algo simplista y que es lo que pretenden muchas personas por proteger la monarquía.

Jaime Cantizano y Gema López en 'Espejo Público'.

Desde que la DANA azotó a España a finales de octubre, y, en especial, a Valencia, Gema López no conduce Más Espejo. No hay cabida para la crónica social. Y no por ello ha perdido peso en el programa. Ha sido reubicada, y comenta la actualidad, como la vinculada a esa misma DANA, tal como la vimos ayer lunes. Ahora falta por ver si Gema, en el futuro, seguirá vinculada únicamente al mundo del corazón, o si se abrirá paso de manera fija en otras secciones del programa.