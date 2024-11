Belén Esteban, sobre los hijos de Carlo Constanzia: “Yo tuve una reinserción, pero hay gente que no se reinserta nunca”

Ni que fuéramos Shhh ha comenzado la entrega de este lunes tratando un tema de plena actualidad. Carlo Costanzia di Costigliole, padre del actor Carlo Constanzia y expareja de Mar Flores, está siendo investigado por la Fiscalía de Turín por supuesta falsificación documental. Algo que habría sucedido en en el caso por el que se investiga a sus hijos Rocco y Pietro, quienes fueron detenidos por intento de asesinato el pasado marzo, cuando agredieron a un joven en la calle.

El programa, además, ha mostrado un vídeo en el que los periodistas le preguntan a Terelu Campos por el asunto, y ella aseguraba no saber de qué le estaban hablando. A raíz de esto, María Patiño habló de cómo la que fue su compañera en Sálvame “es muy partidaria, como yo, de dar una segunda oportunidad a todo el mundo. Y hablaba de la reinserción algo fundamental en un estado democrático...”.

Mientras se comentaba el asunto, Belén Esteban ponía unas caras muy particulares, algo que Víctor Sandoval no quiso pasar por alto. “Víctor, ¿eres de la cámara de Gran Hermano que tienes que cascar todo, tío?”, se quejaba Belén. Y entonces añadía: “No estoy hablando de eso. Yo también tuve una reinserción, pero es que hay gente que no se reinserta nunca. Y seamos realistas, de verdad”, decía muy enfada.

“Que te vengan a ti y te maten a una persona: un padre, una madre, un hijo, una hija, o un tío, o un sobrino, y te digan a ti que se va a reinsertar. O un violador de estos que han salido y que al año han vuelto a violar”, exponía la colaboradora, que añadía: “Creo en la reinseción, pero de alguna gente”.

Su reflexión iba relacionada con la vez que Carlo Constanzia padre habló en la tele de que su hijo, desde pequeño, tenía un problema para dominar las emociones. “Que me digan que este chico, que tenía impulsos, desde que era pequeñito, y que hacía cosas no, este chico tendrá un problema”, continuó diciendo Belén, bastante nerviosa. “Pero Carlos tiene que entender que hay un chico joven sin una pierna por culpa de su hermano”, finalizaba. “Y podría no tener la vida”, apostillaba Víctor Sandoval.

“Lo que está diciendo Terelu es una gilipollez”, criticó entonces con dureza Kiko Hernández, en referencia al vídeo antes emitido. “Y no hables de segundas oportunidades, que tú, a la mínima, has cortado los lazos con amigos tuyos que has tenido toda la vida y compañeros de trabajo. ¿Qué segunda oportunidad le has dado?”, preguntaba.