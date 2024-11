La Niña Delantro relata en ‘Drag Race España’ una brutal agresión tránsfoba: “Me dieron dos palizas la misma noche”

La cuarta edición de Drag Race España encaraba este domingo su recta final, con seis reinas todavía en la competición: Chloe Vittu, La Niña Delantro, Le Cocó, Mariana Stars, Megui Yeillow y Vampirashian.

Tras una primera prueba que consistía en vestir a varios miembros del pit crew, con cuantas más prendas, mejor, las concursantes del talent show se prepararon para el reto semanal: aceptar un galardón en los Premios Marichocho, donde deben dar un discurso a modo de ‘roast’ en el que atacar a sus compañeras.

Mientras se maquillaban, La Niña Delantro puso un tema sobre la mesa: quería saber si sus compañeras cómo se sienten cuando van por la calle montadas en drag, si se sienten inseguras, o si han sufrido agresiones.

“Yo creo que todas, en algún momento, hemos estado como vulnerables. Estás montadas y se creen que eres un mono de feria, alguna gente, ¿sabes?”, relataba Chloe Vittu. “O te tocan la peluca, o te tocan el cuerpo, o lo que sea. Estoy trabajando, igual que yo no voy a una panadería y empiezo a tocar el pelo a la panadera, no me toques en el pelo, o no me toques el culo, o no me empieces a decir guapa, me acompañas al baño”, se quejaba la artista catalana.

La Niña Delantro recogió entonces el guante. “A mí me pasó una vez, al salir de currar con mi mejor amiga, que estábamos yendo a casa y nos pilló un pavo, nos empezó a insultar y nos pegó una paliza a cada una al grito de maricón, travesti, no sé qué, tal”, relataba la levantina.

Lo más duro de su historia lo contó a continuación: “Cuando terminó estábamos de camino a la policía para poner la denuncia, y apareció otro grupo que no tenía nada que ver con el chico este, y nos pegó una segunda paliza la misma noche en cuestión de una hora”.

En ese momento, en la zona del confesionario, Vampirashian lamentaba cuán “duro e injusto” es “que tengamos que enfrentarnos cada día al odio y al miedo cuando pisamos la calle. Somos personas como todo el mundo”.

La Niña Delantro acabó de contar que denunciaron en la policía y que sintió un gran apoyo, porque en Castellón hay gente especializada en las agresiones LGBTIQ+ y que, por ejemplo, le preguntaron sus pronombres. “Tenemos una profesión superbonita que disfrutamos un montón y que todas valoramos, y que tengamos que pasar miedo por hacer lo que nos hace felices es tan doloroso”, diría la misma concursante en el confesionario.

Le Cocó, por su parte, contó cómo algunas veces sí que le han seguido al salir de trabajar, y que en el pasado volvía a casa montada en drag, pero que ahora prefiere cambiarse por miedo. Y Vampirashian añadía que cuando negocia su caché, una parte va referida al transporte, para poder ir y volver a casa con seguridad.