Belén Esteban vuelve a abrirse en canal en TV3 y habla sobre Toño Sanchís: "Vendió mi muerte. Fue muy duro"

Belén Esteban sigue viviendo un momento de lo más dulce a nivel televisivo. La de Paracuellos ha causado sensación en su paso por Los 40 Music Awards 2024, llegando a hacer una clase magistral de ‘perreo’ junto con la estrella internacional Myke Towers. Tras su paso por Late Xou, La Revuelta y, sobre todo, tras arrasar con su ‘Belenazo’ en El Hormiguero, ahora la empresaria culinaria se ha sentado en Col·lapse, el talk show de Ricard Ustrell en TV3.

La colaboradora ha vuelto a darlo todo en la cadena autonómica catalana. La de Paracuellos no se cortó y respondió a casi todas las preguntas que le hizo Ustrell. Promocionando allá por donde va a Ni que fuéramos Shhh y al Canal Quickie, Belén le confesaba que su contrato de exclusividad con La Fábrica de la Tele ha sido subrogado a Fabricantes Studio. “A mí nunca me rompieron el contrato que tenía. Yo con Fabricantes Studio tengo un contrato cerrado y tengo exclusividad con ellos”, confirmaba.

Eso sí, la empresaria no ha revelado la cifra que cobraba tanto en su etapa en Telecinco como en su actual posición de colaboradora en Ten TV. “Ni que fuéramos es un programa pequeño, pero poco a poco estamos subiendo”, expresaba al presentador. Por otro lado, la Patrona ha comentado que está vendiendo sus empresas culinarias de la firma Sabores de La Esteban.

Por el momento, ha vendido su firma de gazpachos y la de patatas fritas está en vías de ello. El motivo de la venta es que la televisiva no está de acuerdo con que los supermercados obtengan beneficios mucho mayores que los empresarios. “Yo ponía un precio fijo y cada supermercado ponía el precio que quería. Yo quería que mi gazpacho lo comprara todo el mundo”, compartía.

Otro motivo es que su faceta en televisión le impide estar pendiente de su empresa. No obstante, no descartaba que estuviera dispuesta a seguir en esta aventura empresarial en un futuro. Pero la colaboradora no sólo ha hablado de sus negocios o de su paso por Mediaset y su salto al Canal Quickie.

'Col·lapse'.

Como sucedió en El Hormiguero, Belén Esteban se ha mostrado de lo más auténtica. Ha tenido que abordar el tema de Jesulín de Ubrique, así como su etapa de drogadicción. La empresaria llegó a pesar 35 kilos. “Salí con mucha ayuda. Estuve muchos años, pero mi vida cambió completamente. Quería salir”, ha compartido. “No echo la culpa a nadie. Tú tienes la adicción porque quieres tenerla. Las compañías pueden no ayudar... Cuando me quité, hice una limpieza de gente, pero no puedo echarles la culpa”, añadía.

Belén decidía mirar directamente a cámara. “He tenido mucha suerte con mis jefes. Raúl Prieto, Carlota Corredera y David Valldeperas. Y me ayudó mucho mi familia. Pero si quieres, se puede salir. Y es muy bonito ver cómo tu vida cambia. Porque de estar metida en la mierda, subí para arribar y conseguí muchas cosas. Sobre todo, respetarme a mí misma y que me respetaran”, expresaba, provocando el aplauso del público.

El programa autonómico trajo al plató a Laura Fa, con la que se reencontraba televisivamente. La tertuliana de Espejo Público hizo referencia al antiguo representante de la empresaria, Toño Sanchís. “Su representante quería que se muriera y quitarle todo el dinero”, confesaba la colaboradora. Unas palabras que confirmó la propia Belén. “Vendió mi muerte. Eso fue muy duro porque era una persona que yo adoraba. Era mi sombra. Me tiré con él muchísimos años”, ha añadido. “Gracias a mi marido, lo descubrí todo”, confesaba.