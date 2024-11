El 'dardo' de Nuria Roca a Juan del Val en laSexta tras recibir un galardón en Sevilla: "No me has nombrado a mí"

La Roca ha vuelto a contar con sus secciones habituales, sin dejar de lado la actualidad relacionada con la catástrofe de la DANA. En el momento del análisis de la crónica social, Laura Arriba recordó que, esta semana, Juan del Val ha recibido un premio. El escritor y periodista ha sido galardonado con el premio Paloma de Plata que concede la asociación Escuela Cultura de la Paz, por su labor como “ejemplo para la juventud”.

“La imagen de la semana es la de Juan del Val. No es tan habitual verle con traje y corbata. Se ha vestido así para recoger el premio Paloma de Plata por su labor y trabajado con la juventud”, narraba Arribas. Justo después, ponía un fragmento del discurso que el escritor de Bocabesada dio en el Parlamento de Andalucía.

“Sois de barrios que no son los mejores en cuanto a oportunidades. Siempre he sido, y no he dejado ser, un chico de barrio al que le ha ido bien”, comenzaba a decir en su discurso. “La vida es un lugar maravilloso en el que estar”, agregaba, para después dedicar el premio solamente a su madre. “En ese sentido, me voy a acordar de una persona que se ha nombrado antes, que es mi madre. Es la persona más generosa del mundo”, concluía.

Aunque a Nuria Roca le gustó el discurso de su marido, lanzó un ‘dardo’ contra él por un detalle: no le nombró en ningún momento. “¡No me los ha dedicado a mí!”, exclamó la presentadora. “Un momento. A ver, evidentemente, a tu madre se lo tienes que dedicar. Pero, ¿y yo?”, quiso saber.

Del Val se mostró nervioso a la hora de responder. “Era un premio que tenía que ver con la solidaridad”, se justificaba. “Lo estás arreglando. O sea, no ves solidaria a Nuria”, apostillaba Marta Critikian. “Ayer [sábado 9 de noviembre], me dieron otro: el Quijote del Toreo en Albacete. Ese se lo dediqué a mi padre, tampoco a ti”, revelaba el autor de Valparaíso.

'La Roca'.

Lejos de arreglarlo, el autor se había metido en un jardín. Al darse cuenta de ello, Del Val reveló el motivo por el que se olvidó de nombrar a su esposa. “Estaba nervioso. No me mires así”, exclamó el escritor. La presentadora le echó un cable. “Es verdad que lo estabas. Te lo noté en la voz”, respondía con una sonrisa.

Justo después, Pilar Vidal le preguntaba qué tipo de premio le dedicaría a Roca. “Cualquiera que tuviera que ver con mi felicidad", confesaba, provocando que todos los presentes en las butacas lanzasen una exclamación. “Eso lo dice después de no haberte dedicado dos galardones”, apostillaba Nacho García.

Del Val, además, habló sobre la vestimenta que llevó para recoger dicho premio. El autor señalaba que no había ido tan arreglado como parecía. "No era un traje y una corbata. Era un pantalón chino y una chaqueta que no era del traje. Me puse unos zapatos marrones muy criticados en redes... y me pegaban perfectamente", detallaba.