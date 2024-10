La increíble transformación física de Juan del Val: 14 kilos menos y machaque en el 'gym' para 'tumbar' a sus 'haters'

Juan del Val (54 años) ha optado por convertir sus perfiles en redes sociales en un diario personal donde mostrarse más cercano con sus seguidores y publicar aquella parte más oculta que no se puede ver en televisión. Y está consiguiendo el objetivo deseado.

El colaborador y escritor está dando en los últimos meses un evidente cambio, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Así se ha encargado, además, de reflejarlo en su perfil de Instagram. Este miércoles, 23 de octubre, el marido de Nuria Roca (52) se abrió como nunca con sus followers para explicar el momento que ha estado atravesando.

"Mañana os cuento una cosa sobre esto", escribía en una publicación a principios de esta misma semana, junto a unas imágenes de él en el gimnasio, para generar interés en la audiencia. Horas más tarde, exponía todo el duro proceso por el que ha pasado y sigue pasando en estos meses.

"Siempre he hecho mucho deporte. Judo desde niño, boxeo, he corrido 10 maratones... Sin embargo, en los últimos años me abandoné por falta de tiempo, exceso de trabajo, compromisos y desgana", empieza a explicar en el texto que acompaña con diferentes vídeos en los que se le ve ejercitándose.

"En el mes de abril de este año llegue a pesar 95 kilos. Me sentía mal físicamente, no me gustaba estéticamente y estaba débil. El primer día que fui al gimnasio me entrenó Javi, que a los 20 minutos de empezar tuvo que atenderme en el suelo después de marearme por una bajada de tensión. Resumiendo, estaba hecho una mierda", recuerda.

De aquel momento han pasado seis meses, pero muchas cosas han cambiado en la vida de Juan del Val. "He perdido 14 kilos (controlado por un nutricionista, pero pasando un hambre de cojones) y con bastante esfuerzo me he puesto en forma. Simplemente quería compartir que, a veces, cuando crees que una etapa de tu vida no puede volver, descubres que nunca es tarde".

Juan del Val en una imagen de enero y octubre de este 2024. Gtres

Un cambio evidente que no solo es visible en su cuerpo sino también en lo psicológico. Realizando una comparativa entre dos imágenes de este mismo año, pero tomadas con nueve meses de diferencia, se puede comprobar cómo el rostro de Juan del Val está ahora mucho más definido e incluso se ha quitado unos años.

Es un capítulo personal en el que el colaborador de El Hormiguero ha conseguido reencontrarse consigo mismo. Algo que se confirma en las imágenes que publica en sus redes sociales: mucho más activo y su rostro tiene mucho más protagonismo que antes. Ahora se gusta más y se muestra más atrevido a la hora de compartir contenido. Pese al buen momento que está atravesando a nivel personal, en los últimos meses se ha convertido en el epicentro de las críticas por sus controvertidos y polémicos comentarios durante sus participaciones en televisión.

Pudiera parecer incluso que su machaque en el gym se debe precisamente a la intención de tumbar a todos esos haters que lo mencionan en internet para mostrar su desacuerdo con sus opiniones. Tal ha sido la oleada de hate en redes que incluso tuvo que salir a defenderse: "El que se ofende por lo que digo en esa sección es completamente imbécil. Así de simple. Si te indignas por algún comentario es que eres tonto. Muy tonto".

Juan del Val en una imagen de archivo de mayo. Gtres

Juan del Val solía ser visto como un discreto y laureado escritor de novelas, una visión que algunos han podido dejar de tener debido a su extrema exposición pública y sus correspondientes comentarios, a menudo criticados en redes y ciertos medios de comunicación, además de su posición pública como fanático de los toros. Ante esto, él solo tiene un consejo que dar: "Canta, baila, lee, besa, ríe y folla. Ya verás como dejas de ofenderte por gilipolleces".

En 2019, Juan del Val recibió el Premio Primavera de Novela por su libro Candela. Desde entonces, ha continuado publicando otras novelas como Bocabesada y Delparaíso. Este jueves, 24 de octubre, el escritor tiene mucho que celebrar. Ha recibido el Premio Paloma de Plata y será el 8 de noviembre cuando lo recoja personalmente.