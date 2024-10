Juan del Val, tajante en laSexta sobre los retoques estéticos: "Las arrugas no son un defecto, son una virtud"

Este domingo, 13 de octubre, el debate en La Roca giró en torno a los retoques estéticos. A raíz de una noticia sobre Laura Matamoros, que se pincha botox "por estética y por salud", pues sufre de bruxismo, los colaboradores opinaron sobre los mismos.

Como acostumbra, Juan del Val se mostró tajante al respecto. Antes, se sucedieron algunas bromas acerca de la rutina de belleza que seguía el también rostro de El Hormiguero. "¿Cuál es tu rutina de 'skin care'?", quiso saber, jocosa, Marta Critikian. El tertuliano no es un gran entendido en cuidados faciales y Nuria Roca se encargó de airearlo.

"Él mira el banquito de cremas que tengo yo en el baño y me dice: '¿Cuál me tengo que poner?'", desveló Roca. Eso sí, Del Val acude con asiduidad "a sitios para que le hagan masajes": "Maribel [su esteticista] me echa muchas cosas, pero yo soy muy anti operaciones, retoques y demás".

"Creo que se está abusando mucho del retoque a muy temprana edad. Me da miedo la gente que tiene 25 años y se retoca. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a los 50?", se preguntó la presentadora del magacín de laSexta. A juicio de Pilar Vidal, en esta línea, las operaciones estéticas no tienen demasiado sentido en determinadas etapas de la vida "a no ser que tengas un defecto".

"Acabas de decir algo, Pilar... A no ser que tengas un defecto. Es que las arrugas no son un defecto, son una virtud", reflexionó el escritor. "Las redes están normalizando todo esto de una manera exagerada. Es como que si no te haces algo pues te queda algo por hacer", añadió la conductora de Atresmedia Televisión.

"Chicas de 30 años, de 20 y tantos haciéndose retoques... ¿Estamos locos?", aseveró el marido de Nuria. En este punto, Vidal agregó que un factor realmente influyente era "el poder adquisitivo" de la persona. Además, la periodista trataba su caso personal: a sus 47 años, nunca ha pasado por quirófano por motivos estéticos, a pesar de tener como amigo "a uno de los mejores cirujanos plásticos de España", Juan Peñas.