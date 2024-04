Vicente Vallés, sobre la posible dimisión de Sánchez: "Ha conseguido que se hable de él y no de su esposa"

No podía ser más lógico que el invitado de este miércoles 24 de abril de El Hormiguero sea Vicente Vallés. En pleno huracán político tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de meditar durante cinco días sobre su destino institucional tras saber que un juez ha abierto diligencias contra su esposa, Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencia. El periodista ha dado su visión sobre este movimiento y de las posibles consecuencias políticas de este comunicado.

Vallés acudía como invitado para hablar sobre su nuevo reconocimiento profesional, dado que la Universidad Internacional de Valencia iba a hacerle doctor honoris causa de la facultad. Sin embargo, la actualidad política ha provocado que Pablo Motos le tenga que preguntar sobre la carta que ha lanzado Pedro Sánchez a la ciudadanía española. Lo primero, el periodista recordaba que el actor del presidente es singular y es un movimiento que nunca había sucedido en la historia de la democracia española.

“La realidad es que no suele ser habitual que un presidente haga esto. No tanto que escriba una carta dirigida a los ciudadanos, sino que comunique a éstos que tiene que reflexionar y que, dentro de unos cuantos días, nos dirá cuál es el producto de dicha meditación. No creo que haya habido algún caso parecido. He estado buscando esta tarde e intentando recordar si alguno de nuestros presidentes anteriores había hecho algo parecido y no”, comenzaba a explicar.

“Creo que estamos ahora mismo, en cuatro o cinco días que faltan hasta el lunes, en una situación de país políticamente en el limbo, con un presidente que no sabe si después del lunes va a seguir siéndolo. No sólo no lo sabe, sino que se lo comunica a la población. Esto es una novedad. Normalmente, los presidentes que han entrado en una situación como esa, si tienen dudas de seguir o no, anuncian ya lo que han decidido. No te dicen que, previamente, lo habían reflexionado”, prosigue.

“Por ejemplo, Adolfo Suárez, que fue el único presidente que dimitió estando a mitad de su mandato. Un día se puso delante de los españoles ante las cámaras y anunció, simplemente, que presentaba su dimisión. Pero, cinco días antes, no dijo que estaba pensando en dimitir. Entonces, no sé en qué va a quedar esto. Hay muchas opciones posibles hasta el lunes: que no pase nada y que, simplemente, tras una reflexión y de haber recibido el apoyo de sus compañeros de partido, decida quedarse; o que se lance a una cuestión de confianza en el Parlamento o, quién sabe si convocar elecciones”, razonaba.

"La carta, inevitablemente, tendrá un efecto electoral"

Vallés señalaba que, en caso de convocar elecciones, tendría también la opción de presentarse de nuevo o buscar un sucesor. “Caben muchas opciones. El lunes, lo sabremos”, agregaba. Eso sí, después, el periodista recordó que ya se han podido ver las primeras consecuencias de la carta del dirigente socialista. Entre las primeras, un golpe de efecto para evitar que se siga hablando del caso judicial contra su esposa.

“Los dos primeros efectos ya se han producido en estas pocas horas. Uno de ellos, a estas horas se está hablando más de la carta que del problema judicial de su esposa. No sé si lo ha buscado, pero ha surgido. Es lógico e inevitable. Otra consecuencia es que se ha producido un cierre de filas por parte de los suyos. Rápidamente, han salido en redes sociales para apoyar públicamente al presidente del Gobierno y de rechazo a la oposición”, argumenta.

“Estamos a dos semanas de las elecciones autonómicas en Cataluña y a mes y medio de las elecciones europeas. Aquí hay mucho en juego. Inevitablemente, una carta como esta, con una decisión pendiente que se deriva al próximo lunes, que ya está en medio de la campaña de las elecciones catalanas, tendrá un efecto electoral. Sea deliberado o no, habrá consecuencias de ese tipo”, reconoce.