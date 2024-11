Ana Rosa sale en defensa del Rey y responde a Sardá: "El Rey ganó puntos en Valencia, los mismos que perdió Sánchez"

Un martes más arrancaba TardeAR en la sobremesa de Telecinco. El formato presentador por Ana Rosa Quintana volvía a dedicar su emisión a la actualidad informativa de nuestro país, es decir, los graves efectos ocasionados de la DANA.

Una de las noticias del día es la vuelta a Valencia del Rey Felipe VI, para ver el despliegue de las Fuerzas Armadas tras el paso de la DANA por la Comunidad Valenciana. Para el programa de este martes, Quintana contaría con una mesa de tertulianos de lujo: Cristina Cifuentes, Xavier Sardá, Bea Archidona, Boris Izaguirre y Laura Sánchez.

"No pintan nada ni Pedro Sánchez ni Mazón porque es una visita del rey vestido de militar con los militares. No hay que darle más vuelta", apuntaba Ana Rosa sobre la vuelta de Felipe VI a tierras valencianas, tan solo 9 días después del complicado encuentro en Paiporta.

"Es un gesto vestirse de militar al igual que el resto de militares que hay allí", puntualizaba Boris Izaguirre. "En todas las visitas militares, al margen de la DANA, él se pone el vestido militar, en este caso el del Ejército de la Tierra", añadía Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

"A partir de la visita del rey y de la reina a la zona es cuando empezó a llegar la ayuda", apuntaba tajante la presentadora. "¿Cuándo vuelva la semana que viene irá acompañado de Sánchez y Mazón? Yo le recomendaría que vaya solo", añadía también.

"No parece nada oportuno que Mazón o Sánchez le acompañen", opinaba Cifuentes. "Bueno, Mazón se escondió detrás del rey", recordaba Xavier Sardá. "Sánchez salió corriendo, pero hicieron bien los de seguridad en sacarlo. Porque si no no sale vivo de allí", argumentaba Ana Rosa sobre la visita del presidente a Paiporta.

"Si vas y el rey se queda tienes que quedarte", opinaba Cifuentes. "Hay muchas formas de irse y no eligió la mejor", le respondía Quintana. "Le estaban tirando una serie de objetos...", defendía Sardá la actuación de Sánchez. "Viva el rey y muera Sánchez", ironizaba el catalán ante los comentarios de sus compañeros.

"La gente está cabreada...", intervenía Lucía Sánchez. "¿Lo mismo es aplicable al rey no?", le respondía Sardá. En ese momento, Ana Rosa quiso intervenir y añadir su opinión al respecto.

"El rey dio una lección de saber estar, de valentía, de estar con quién tenía que estar. Aguantó el barro y habló con la gente. El rey ganó puntos ese día, los mismos que perdió Sánchez", apuntaba directa Ana Rosa al responder a Sardá. "Sí, totalmente", le apoyaba Cifuentes en su relato.

Sardá no quiso perder su derecho a réplica: "Perdón. Podríamos decir que el rey ganó y Sánchez tuvo que largarse y no tenía más remedio. "Es que el rey también tenía que largarse y no lo hizo. Cogió los paraguas y no hizo caso a los de seguridad", volvía a indicarle Ana Rosa al colaborador catalán.

"Eres un cagueta Sánchez", ironizaba Xavier Sardá en pleno directo mirando a la cámara. "No te oye está en Azerbaiyán", añadía Ana Rosa sobre el alegato del tertuliano y dando paso a la información relativa sobre el presidente del Gobierno que se encontraba en Bakú en la cumbre del clima.