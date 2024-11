“Pedro, HDP”: la polémica pintada que han mostrado en 'Vamos a ver' y que ha llevado a Joaquín Prat a pedir disculpas

Un día más, el programa Vamos a ver ha informado de cómo Valencia está recuperándose tras la DANA que hace dos semanas azotó el levante español. Y por ello, una reportera, Silvia Ruiz, se encontraba en Massanassa, uno de las localidades afectadas por el temporal, mostrando cómo las calles siguen en una “absoluta devastación”, con casas apuntaladas o muros que ya no están en su lugar.

Ruiz también destacó cómo en la calle hay “vecinos que ya no están. Incluso vemos mensajes de barro de Pedro, descanse en paz”. En ese momento, la cámara mostró una pared en la que había pintado con tierra “Pedro HDP”. Unas siglas que suelen resumir un insulto dirigido hacia la madre del que lo recibe.

El momento se hizo pronto viral en las redes sociales, y Joaquín Prat no tardó mucho en dar la cara y admitir que no tenían que haber mostrado esa pintada. “Nosotros la hemos cagado, hemos metido la pata esta mañana haciendo referencia a lo que había pintado en una fachada de Massanassa con barro, refiriéndose, que no hay que ser muy listo para entenderlo, al presidente del Gobierno”, expresó el presentador.

Y no quedó ahí la disculpa de Joaquín, que añadió a la audiencia: “Les pedimos disculpas porque no hemos sabido estar a la altura”. En su tono quedaba claro que estaba pasando por una situación complicada, y que se sentía satisfecho con reconocer el error.

Así, continuó diciendo que “lo llevamos intentando desde hace muchos días y llega un momento en el que uno va y mete la pata; y nosotros hemos metido la pata. Por eso, insisto, les volvemos a pedir disculpas por esa imagen y por la referencia que hemos hecho a esa pintada con barro que, entiendo, se refería al presidente del Gobierno”.

Consciente de que en las redes sociales había quejas por la imagen, Joaquín Prat señalaba que las críticas eran “con razón”. “Está la cosa muy crispada como para que, encima, nosotros lleguemos y con una cagada y una metedura de pata, contribuyamos a echar más leña al fuego”.

Estoy a lágrima viva con esto pic.twitter.com/Cr926ai6FD — Wally (@Wally_F1) November 12, 2024

“A ver si aprendemos... Intentaremos, humildemente, aprender de los errores y yo, como presentador de este programa, soy a quien le toca pedir disculpas por semejante metedura de pata. Insisto, nuevamente, les pedimos disculpas y ahí me quedo”, terminaba diciendo Prat.