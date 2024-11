Alejandra Rubio, sin piedad contra su primo José María Almoguera: “Personalmente, me da vergüenza”

Desde la pasada primavera, José María Almoguera es uno de los personajes del corazón del momento. El hijo de Carmen Borrego aireó de manera pública sus desavenencias con su progenitora, dando entrevistas en prensa escrita y también en televisión, y poco a poco se ha convertido en un habitual en estrenos y presentaciones.

Una de sus últimas apariciones fue en la premiere de Gladiator II, donde atendió a los medios, y allí puso al día a los periodistas de cómo está su relacion familiar. “Está todo completamente parado”, señalaba sobre su madre. Y al ser preguntada por su prima hermana Alejandra Rubio, José María admitió: “Ni ella me escribe a mí ni yo a ella. Estamos un poquito en stan by”.

Desde Vamos a ver, este martes han reaccionado a estas palabras tanto Carmen Borrego como Alejandra Rubio. Y así, Carmen comenzó pidiendo que se cesase el tema de avivar el enfrentamiento público entre ella y su hijo. “Es importante, por lo menos para mí, parar este tema. Él ha pedido tiempo y yo se lo he dado ese tiempo. Él ha cumplido su palabra y yo estoy encantada. Puedo decir poco más”, reconocía.

Eso sí, Carmen aprovechó para hacer una petición a los periodistas: “Lo que sí me gustaría es que dejáramos a mi hija aparte. Mi hija no pertenece a este mundo ni quiere hacerlo. Al final, si nosotros la sacamos, los compañeros la persiguen y ella lo pasa mal. Ella es una persona que se dedica a su profesión, que es abogada y no quiere pertenecer a esta historia”. Y es que los periodistas también habían preguntado a José María por su hermana, de cuya relación dijo que era una relación “sin más”.

“Vuelvo a repetir. Mi actitud con mi hijo siempre será conciliadora y, en algún momento, llegará el punto en que todo se arreglará. Eso es lo que quiero y lo que pienso, y no quiero decir nada más”, afirmó también Carmen Borrego sobre José María Almoguera.

Más dura fue Alejandra Rubio. “Ella (Carmen) no va a opinar y me parece fenomenal, es lo que tiene que hacer. Me parece que (José María) sigue alargando esto porque es lo que le compensa. Me parece que ya huele desde lejos”, sentenciaba la colaboradora televisiva.

“A mí me da rabia porque (Carmen) no se lo merece. Lo que yo le diría a él es que qué ha pasado. Sigo pensando lo mismo, no ha pasado nada. Me parece que es aprovechar el momento. Si tiene proyectos y cosas nuevas y ha cambiado de profesión me parece fenomenal, que le vaya genial; pero que no sea a costa de hacer estas cosas, que es feísimo”, expresaba la que fuese estudiante de interpretación. Joaquín Prat le preguntó que a qué profesión se refería. “A acudir a photocalls, desfilar, dice que tiene cositas muy guays. Que sea costa de él y no a costa de esto, que es muy vergonzoso, personalmente, me da vergüenza”, sentenciaba Alejandra.

De la relación de ambos, la futura mamá cree que no tiene “nada que recuperar”. “Si él dice que teníamos una gran relación era mentira. Teníamos una relación cordial de primos. Y yo mi opinión se la he dado. Lo que no voy a hacer es venir aquí y no decir lo que pienso”, finalizaba.