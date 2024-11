María Patiño paraliza ‘Ni que fuéramos Shhh’ y abandona el plató corriendo: “¡Se te ha caído un diente!”

Ni que fuéramos Shhh ha recogido este martes las últimas palabras de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, que ha hablado en un photocall de cómo está “completamente parado” el tema de acercar posiciones con su madre. Y también ha dicho que con Alejandra Rubio no tiene relación porque “ni ella me escribe a mí ni yo a ella. Estamos un poquito en stan by”.

María Patiño estaba presentando el programa y moderando el tema cuando, de repente, se puso de pie, tras llevarse la mano a la boca. “¡María, se te ha caído un diente!”, le dijo Josep Ferré, quien había vuelto al programa para visitar a los que fueron sus compañeros en Sálvame.

“¡Se te ha caído un diente!”, repetían Kiko Hernández y Javier de Hoyos. “Un paleto, mira, está aquí”, apuntaba Hernández, cogiendo la pieza del suelo. También intervino entonces David Valldeperas, el director del formato, para saber qué había sucedido. “¡Que no se me ha caído ningún diente!”, atinaba a decir María Patiño. “¡Eso por mentir!”, bromeaba Ferré.

María Patiño acudía corriendo hasta el cuarto de baño del programa, y una cámara la seguía. Ella, sin embargo, tapaba el foco, para que no la grabasen mientras se miraba al espejo. “¡Sonríe a cámara!”, le pedía el director, que creía que a la presentadora se le había caído “un trozo de diente”. “No voy a sonreír”, decía seria Patiño.

“No se me ha caído, conozco mi dentadura”, afirmaba después Patiño, pero sus compañeros le insistían en que sí, que lo que había encontrado Kiko Hernández era una pieza dental suya. “Ostras, qué me estás contando”, atinaba a decir con mucha sorpresa María.

Finalmente, Kiko Hernández mostró a cámara el supuesto diente de María Patiño, pero ella insistió en que no le pertenecía. Y, entre todos, concluyeron que sería una de las palomitas que se estaban comiendo. “¡Que te lo estoy diciendo, que se te ha caído!”, volvía a añadir Hernández, mientras que Patiño pasaba página al susto: “Es una palomita”.

Kiko Hernández muestra el supuesto diente de María Patiño.

Hay que recordar que, en el pasado, al propio Kiko Hernández se le cayó un diente en directo en el primigenio Sálvame, cuando se emitía en Telecinco. En concreto fue una muela, y sucedió en los primeros meses de emisión del formato, en 2009. Más recientemente, Víctor Sandoval ha admitido tener problemas en la boca. Por eso, Belén Esteban llegó a proponer que le sacasen una muela en directo.