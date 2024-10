'Vamos a ver' interrumpe en directo el programa y Joaquín Prat abandona el plató: "Os dejo en buenas manos"

Vamos a ver, como claro heredero de El programa de Ana Rosa, demuestra ser un magacín pegado a la plena actualidad. El formato ha tenido que salirse de su habitual enfoque de información alejado de la política al abordar el caso Errejón. La dimisión del portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados tras ser acusado de violencia machista y la posterior denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por “agresión sexual” ha provocado que el programa haya tenido que entrar en política.

El escándalo ha trascendido más allá de lo político, al hablarse de un tema de clara preocupación social entre la opinión pública. Es más, Joaquín Prat ha abierto el programa hablando frontalmente sobre el asunto, señalando que “ha terminado su carrera de la peor manera posible” y que ha tenido que irse “por la puerta de atrás, porque no había gatera”.

Posteriormente, Prat afeó la actitud de Errejón, especialmente en su comunicado de dimisión. “No sé si ahorrarle al espectador el tostón del comunicado con esa prosa barata y ese lenguaje lleno de eufemismos”, expresó, para después señalar que había “ni una mínima mención a las mujeres”, recordando la “contradicción entre persona y personaje”, además de resaltar la famosa frase que se le ha vuelto en contra: “No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana”, expresó el exportavoz.

“Consejos vendo que para mí no tengo. Ni los tengo ni los aplico”, espetó Prat. “He cogido la bandera del feminismo y cuando he bajado de la tribuna del Congreso o he abandonado el escaño, me he limpiado el culo con ella”, le afeaba. Aunque el protagonista de la historia es una figura política, Prat ha querido centrarse en el aspecto social y en hablar sobre las víctimas y la denuncia de Elisa Mouliaá.

Sin embargo, en pleno análisis de la noticia, el presentador tuvo que interrumpir brevemente la escaleta del programa para tener que salir del plató, dejando a Patricia Pardo la conducción plena del magacín. Todo parece indicar que se ha tratado de un tema imprevisto, tal y como lo compartía el periodista a la audiencia.

'Vamos a ver'.

“Yo me tengo que marchar por una pequeña urgencia doméstica. No es nada reseñable, pero tengo que dejar el programa. Os dejo en buenas manos, Patricia Pardo se hace cargo de la sección de actualidad y Verónica Dulanto de nuestro club social. ¡Nos vemos el lunes!”, señalaba antes de abandonar el plató. “Muchas gracias por tus palabras, Joaquín”, respondía Pardo. “Aquí te esperamos, ya nos contarás”, agregaba.

“No es nada, cuestiones domésticas. ¡Los niños!”, respondió Prat, señalando que el tema estaba relacionado a su ámbito familiar. “Pues con temas locales seguimos”, añadió Pardo, tomando la conducción del magacín.