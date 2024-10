Mediaset logra la primera entrevista en plató de Leire Martínez tras su marcha de La Oreja de Van Gogh

Mediaset ha anunciado un bombazo inesperado. La cadena ha anunciado que contará con la primera entrevista de Leire Martínez en un plató tras su muy comentada salida de La Oreja de Van Gogh. Así lo ha anunciado el propio grupo audiovisual. La vocalista será la próxima protagonista de Me quedo conmigo, uno de los formatos originales de Mtmad.

Mediante un post en su cuenta oficial de X, antes Twitter, el videopódcast de Mediaset ha anunciado la entrevista exclusiva, que podrá seguirse en la plataforma MiTele. La cantante hará un “recorrido vital en terapia” para sanar esas “heriditas que” todo el mundo “tiene y que, a veces” no “dejan avanzar como” se quisiera.

El formato cuenta con la presencia de la psicóloga Andrea Vicente, quien ayuda a las celebridades a superar aquellos momentos complicados que puedan estar viviendo. “Soy Leire Martínez, y he decidido venir a Me quedo conmigo para seguir curando esas heriditas que todos tenemos y que no nos dejan avanzar como quisiéramos”, expresa la exvocalista de la banda conocida por temas como Rosas o La playa.

Según señala VerTele, Martínez grabó su participación en el programa después de hacerse pública su salida del grupo. Con lo cual, no sería extraño que la cantante abordase esos primeros momentos de hacerse pública la noticia. No obstante, a pesar de que pudiera hablar sobre el tema, se espera que no sea uno de los asuntos principales que haya tratado en su entrevista, puesto que ésta será emitida dentro del videopódcast de la plataforma de MiTele.

Es más, tendría su lógica. Tal y como ha declarado públicamente Martínez, ésta ha señalado que hablará sobre el tema cuando considera que llegase el momento. Así se lo hizo saber a su amiga Mar Montoro, quien habló en su nombre en el programa Juntos, de la cadena autonómica Telemadrid, donde ejerce de colaboradora. De hecho, también lo ha comentado la artista en declaraciones a reporteros.

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, protagoniza #MeQuedoConmigo ❤️‍🩹



Un recorrido vital en terapia para sanar esas “heriditas que todos tenemos y que a veces no nos dejan avanzar como quisiéramos” 🫂



📲 Muy pronto en @miteleonline https://t.co/ePqwHB9XET pic.twitter.com/cstczvaY2P — mtmad (@mtmad) October 25, 2024

“Ahora no quiero decir nada, ya llegará el momento”, expresó Martínez cuando fue preguntada por la prensa en la calle y también cuando estuvo en Biba Zuek, el programa de EITB en el que colabora y al que siguió asistiendo tras el anuncio de su marcha. Tocará esperar a que se lance su entrevista en el videopódcast para, al menos, conocer cómo se encontraba en el momento de la grabación, que se produjo después de su salida de La Oreja de Van Gogh.