Amaia Montero nunca se desligó de La Oreja de Van Gogh: posee el 20 % de una empresa ligada al grupo

Amaia Montero nunca se desligó de La Oreja de Van Gogh. Si bien es cierto que la cantante guipuzcoana dejó de ser su vocalista en 2007, Montero siempre ha estado ligada al grupo musical a nivel empresarial. Desde aquel año, Leire Martínez había sustituido en los escenarios a Amaia, completando una exitosa carrera musical que le ha llevado a liderar la banda durante 17 años, pero nunca la sustituyó a nivel corporativo. Amaia nunca desapareció del todo mientras que Leire sostenía la banda con su voz.

Hasta este lunes, día en el que Leire y el resto de grupo rompían, dejando nuevamente el futuro de la banda en el aire. En un comunicado se anunciaba que Leire y La Oreja de Van Gogh “seguirán caminando separados”, unas palabras que –entre otras– han dolido a la cantante hasta el punto de reconocer en Telemadrid que ella no ha “firmado” el mensaje. Después añadió: “Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir”. Por su parte, Amaia Montero ha negado en TardeAR su hipotética vuelta al grupo: “¿Yo he dicho, o algún componente del grupo, ha dicho que yo vaya a volver?”.

“No tiene nada que ver conmigo (la salida de Leire). Se lo inventan. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado velas en este entierro, ni las quiero”, ha continuado Amaia Montero. Lo que no puede negar la cantante es que nunca ha dejado de estar ligada a La Oreja de Van Gogh S.L., una empresa constituida el 29 de enero de 1999 dedicada a “la creación, edición, publicación y venta de obras, partituras, composiciones musicales, libros, revistas y a la representación, asesoría, organización y dirección de cantantes, grupos musicales y toda clase de artistas”, según explica el Registro Mercantil.

Amaia Montero, en este sentido, posee desde el principio el 20 % de las acciones de esta entidad, el mismo porcentaje que los otros cuatro miembros fundadores del grupo: Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabier San Martín y Haritz Garde. Leire Martínez no posee acciones en La Oreja de Van Gogh S.L. Según ha avanzado el diario vasco El Correo y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los administradores de esta microempresa son Pablo Benegas, guitarrista de la banda; y Álvaro Fuentes, el bajista.

Amaia y la(s) empresa(s)

Pese a que Amaia Montero dejó de ser la cantante de La Oreja de Van Gogh en 2007, su vínculo empresarial con la banda ha permanecido inmutable. La Oreja de Van Gogh S.L. es la sociedad empresarial que ha sostenido a la banda desde que empezó en 1998. A principios de 1999 se creó la empresa, la cual se mantiene activa y continúa generando ingresos.

Con sede en el número 53 de la calle Alameda de Urquijo, en Bilbao, lo cierto es que desde 2022 no se refleja la facturación anual que genera la empresa, que cuenta con un activo total de casi 3 millones de euros. La otra empresa ligada a La Oreja de Van Gogh, LOVG Ediciones S.L. cerró 2019, el último año con datos publicados según el Registro Mercantil, con casi 50.000 euros de facturación.

Esta segunda empresa, sin embargo, fue constituida en julio de 2003 y, en este caso, no consta que Amaia Montero tenga participación. Los administradores, nuevamente, vuelven a ser Pablo Benegas y Álvaro Fuentes. El domicilio social de esta entidad es el mismo que el de La Oreja de Van Gogh S.L.

Amaia Montero, cuando cantaba en La Oreja de Van Gogh.

Paralelamente, se sabe que Amaia Montero, como fundadora del grupo y participante en la composición de muchas de sus canciones más icónicas, ha seguido obteniendo réditos económicos por dichas canciones por los derechos de autor. Esto se conoce como royalties, aunque para recibir estas sumas no era necesaria la existencia de un entramado empresarial, aunque existía y existe.

Un futuro incierto

Volviendo al ámbito musical, La Oreja de Van Gogh, como grupo, ha protagonizado la actualidad durante esta semana y se enfrenta a un futuro incierto. Todo empezó con un comunicado en el cual se anunciaba que Leire Martínez y el resto del grupo “seguirán caminos separados”. Añadía: “La decisión ha sido muy dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en la que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”.

Leire Martínez, por su parte, explicó que ella no firmaba el comunicado y pronto estallaron los rumores de que Amaia Montero podría regresar. Unos rumores que ella misma ha acallado alegando que no tiene “velas en este entierro”. Pese a ello, queda por clarificar si realmente se realizará un hipotético concierto que tenía apalabrado con sus antiguos compañeros para 2025.

Lo que sí parece claro es que Amaia Montero, a nivel empresarial, nunca ha dejado de estar ligada a La Oreja de Van Gogh.