Liam Payne, auge y declive del ex de One Direction: "Salir de una boy band no es fácil"

En Palermo, Buenos Aires, un hombre de 31 años de nacionalidad británica se precipitó desde un tercer piso en el hotel en el que se alojaba. La caída, desde unos 13 metros de altura, le provocó una grave lesión en el cráneo y los médicos solo pudieron certificar su muerte.

Este hecho se hubiera quedado en las páginas de sucesos si no se hubiera tratado de Liam Payne, el excantante de One Direction, una de las boy bands más exitosas de todos los tiempos, la primera en la historia en la lista Billboard en Estados Unidos. Una llamada del encargado del hotel a emergencias dio la voz de alarma. "Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol". El empleado temía un desenlace fatal que finalmente llegó.



En el capítulo de hoy, Daniel Hidalgo, redactor de Jaleos en EL ESPAÑOL, nos cuenta qué pasó en las horas previas a su muerte. La estrella del pop había llegado a principios de octubre a Buenos Aires en compañia de su actual pateja, Kate Cassidy. Ambos parecían disfrutar de su estancia en el país, al menos así lo plasmaron en sus redes sociales, donde mostraron complicidad. La pareja también acudió al concierto de Niall Horan, su amigo y excompañero de One Direction. Se les vio bailar y disfrutar en público, Cassidy abandonó el país unos días antes pero Payne decidió quedarse unos días más, por placer y al parecer porque tenía planes pendientes, un proyecto laboral con una famosa plataforma de contenidos.

Una habitación de hotel destrozada y una vigilia de fans improvisada, dos clichés del auge y del declive de una estrella del pop. Además, Julián Garvín, coordinador de Kiss FM y director de comunicación de Kiss Media, nos habla de la carreta musical del cantante, de Factor X a su carrera en solitario, donde acumulaba actualmente cuatro millones y medio de oyentes mensuales en Spotify.



Garvín señala los principales obstáculos de pertenecer a una banda siendo muy joven. "Salir de una boy band no es fácil”, advierte el periodista. "Su principal problema fue la soledad, le empujó a las adicciones" explica. “Él mencionaba que en las habitaciones de los hoteles siempre quedaba el minibar” para paliar las penas.

El coordinador de Kiss FM destaca su talento musical que demostró de sobra en One Direction. "En el último disco de la banda, Made in A.M., firmó ocho de los doce temas", recuerda. Asegura que el compositor no supo gestionar el final de la banda. “En solitario no logró encontrar un sonido propio. "Fue dando bandazos sin encontrarse cómodo con lo que hacía", asegura. Garvín, con amplia experiencia en el periodismo musical, asegura que la industria sigue siendo muy compleja y competitiva. “Cuando estás en el cielo debes bajar al suelo poco a poco”, concluye.