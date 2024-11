'El Intermedio' crea su propia 'celebración' de las elecciones de EEUU: 'Donald Trump' versionando a Bustamante

Las elecciones en Estados Unidos siguen resonando en el mundo. Aunque en España, la actualidad ha estado enfocada en la tragedia de la DANA, que han provocado que el análisis político internacional haya sido desplazado. Por ello, a El intermedio le ha llevado tiempo hacer su propia parodia de la victoria de Donald Trump.

Al más puro estilo de Saturday Night Live, Raúl Pérez se mimetizó en el presidente electo. Gracias al equipo de maquillaje y peluquería, el imitador ha logrado ser una versión muy parecida del líder republicano. Llegando imitar hasta el acento estadounidense de Trump, el cómico mostraba cómo la victoria impedirá que Trump se enfrente a sus causas penales.

“Mi vuelta va a ser más sonada que la de los Backstreet Boys, no confundir con los Blackstreet Boys. Esos dan mucho yuyu”, expresa el imitador con gesto de miedo, provocando risas entre el público. “En fin, volveré a ser presidente y vamos a celebrar cantando All Together Now. Let’s go!”, señalaba el imitador. Sin embargo, en lugar de sonar el mítico tema de The Beatles o el de The Farm, sonó otro muy distinto.

“He vuelto. I’m back, españolitos. Sois mexicanos, pero un poco más altos, yeah! So, everybody now! Dance with me”, decía el ‘Trump’ de El intermedio, imitando la manera de moverse del presidente electo en los mítines. El programa puso una versión un tanto singular de No soy superman, de David Bustamante.

Con la música del tema del ganador de Tu cara me suena 11, Raúl Pérez recordaba cómo Trump ha evitado ir a prisión, además de lograr inmunidad por su cargo de presidente. “No quisiera chulear, soy un fucking animal. Voy a Washington y no a prisión. Me quisieron disparar y la oreja reventar. Pasará a la historia este fotón. Yo soy más que Superman”, cantaba el imitador.

Raúl Pérez imitando a Donald Trump en 'El Intermedio'.

“Tu país puedo volar. ¡Soy Super Trump!”, cantaba Raúl Pérez. Una versión paródica que ha despertado muchas risas entre el público. Una imitación que recordaba a la que hacía Alec Baldwin en el emblemático Saturday Night Live.

Se espera que el líder republicano tome el cargo a inicios de 2025. Será el 6 de enero, Día de Reyes, cuando el Congreso de los Estados Unidos. Se reúna para contar los resultados del Colegio Electoral. Dos semanas más tarde, el 20 de enero, será cuando Trump jure su cargo para ejercer de presidente. Será a partir de ese momento cuando comience el segundo mandato del republicano, quien no podrá volver a presentarse al puesto en 2028, cuando toquen nuevas elecciones.