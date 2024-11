Víctor Sandoval, enfadado tras quedarse fuera del Benidorm Fest: “Si eligiera la gente yo estaría dentro”

Esta mañana se han anunciado todos los participantes del Benidorm Fest. Carla Frigo, Celine Van Heel, Chica Sobresalto, Daniela Blasco, David Afonso, DeTeresa, Henry Sendler, J Kbello, K!ngdom, Kuve, Lachispa, Lucas Bun, Mawot, Mel Ömana, Melody y Sonia y Selena han sido los afortunados de esta nueva edición, que se celebrará los próximos 28 y 30 de enero -semifinales- y 1 de febrero -gran final-. El ganador del certamen tomará el testigo de Nebulossa, y representará a España en el Festival de Eurovisión.

Muchos artistas conocidos se han quedado en el camino. Verónica Romero, Locomía o María Villalón son algunas de las propuestas que no han pasado el corte. Ni tampoco la de Víctor Sandoval, colaborador de Ni que fuéramos Shhh, que soñaba no ya con ganar e ir a Eurovisión, sino simplemente concursar en el Benidorm Fest.

Como él ha contado en infinidad de ocasiones, ya en los 90 presentó su candidatura a RTVE para ir a Eurovisión, cuando se elegía al representante de manera interna. Y este año intentó optar de nuevo con un tema titulado Abismo, el cual presentó en Ni que fuéramos Shhh hace unas semanas. “Será la última vez, si de esta no me cogen, olvidaos, no me vuelvo a presentar más”, aseguró hace escasamente un mes sobre esta aventura.

Hoy, Víctor Sandoval no acudió a Ni que fuéramos Shhh como colaborador. Pero sí ha entrado en videollamada para compartir impresiones tras conocer que había quedado fuera del Benidorm Fest. Y, en un primer momento, no se le pudo escuchar, por un problema con su audio.

Para ir ganando tiempo, Marta Riesco, que también presentó un tema al Benidorm Fest. “Yo me lo esperaba, sinceramente, no me ha caído como un jarro de agua fría como le ha pasado a Víctor, que sí creía que tenía bastantes posibilidades”, dijo la periodista. Y añadía: “Estoy contenta con lo que hice, a pesar de no tener ningún apoyo.

María Patiño aseguraba que la canción de Víctor era un tema muy “pegadizo”. “A mí me parece que tenéis mucha estima a Víctor, porque sois grandes amigos de él, pero evidentemente Víctor no sabe cantar. Eso es una obviedad, y para el directo no sabe cantar”, apostillaba entonces Marta Riesco, labrándose críticas de Kiko Hernández o Belén Esteban, entre otros.

Finalmente, Víctor Sandoval pudo tomar la palabra. Y lo primero que hizo fue lanzar una crítica hacia las palabras de Marta Riesco, destacando que él se siente más artista que cantante. “El artista no es solo cantar. El artista es artista, y creo que el escenario lo lleno”, decía muy enfadado, y añadía: “Basta ya de despreciarme”.

Cambiando su discurso pasado, afirma que ahora se va a presentar “todos los años”, Sin querer criticar el papel del jurado, que “obviamente, son profesionales”, Víctor cree que “si lo hubiera elegido a la gente yo estaba dentro, aunque no hubiera ido Eurovisión, pero estaba dentro”. Su razonamiento es que la canción “ha gustado y para mí es lo mejor, que guste la canción. A lo mejor yo no les gusto, pero la canción sí, y eso para mí es un triunfo”. Incluso afirma que de todos sus temas es la primera vez que se escucha una vez una canción y la gente “se queda con ella”, y que ya tiene más éxito en escuchas que Sandovalízate.

De todos los artistas que sí participarán en el Benidorm Fest, Sandoval celebra que “esté dentro Sonia y Selena, me gusta que esté dentro Melody, me gusta que esté dentro Kingdom, que Kingdom me encanta, y creo que Melody es la más completa”.