Melody vuelve a soñar con Eurovisión 15 años después: participará en el Benidorm Fest con ‘Esa diva’

Este martes se han desvelado, al fin, el nombre de todos los participantes que irán al Benidorm Fest 2025. Y en ese listado que ha adelantado RTVE destaca Melodía Ruiz, Melody, quien vuelve a soñar con ir a Eurovisión con el tema Esa diva. Asegura que lo hace por saldar una deuda con sus seguidores: "Me lo han dicho miles de veces: me preguntaban por el Benidorm Fest".

Al igual que otros compañeros, esta andaluza sabe muy bien lo que es participar en una preselección de Eurovisión en España. Ella misma probó suerte en el año 2009 en Eurovisión: El retorno, en una candidatura en la que le acompañaban Los Vivancos, con el tema Amante de la luna.

El día que cantó su tema por primera vez, en la primera gala, fue la canción más votada. Pero, a pesar de eso, Los Vivancos decidieron bajarse del carro. El motivo: que “no se han cumplido los requisitos técnicos y artísticos necesarios para defender su candidatura con la calidad y profesionalidad necesarias”, tal como expresaron en aquel momento.

Canal Sur y GTRES [De Locomía o María Villalón a Víctor Sandoval: los artistas que se han presentado al Benidorm Fest 2025]

Ciertamente, en aquella época RTVE dejaba mucho que desear con sus preselecciones para Eurovisión. Y en aquella gala llegó a fallar el micrófono de Melody y tuvieron que parar su intervención, un aspirante a miembro del jurado se cayó del escenario, y también se cayó del mismo un miembro de otro grupo participante, Atalis. El mánager de Los Vivancos, por su parte, criticó que “no había espacio”, lo que dificultaba la puesta en escena.

Los Vivancos se mantuvieron discretos sobre su salida, alabando, eso sí, a Melody. Años más tarde reconocieron que “nos embarcamos en un proyecto que suponía un lavado de cara para Eurovisión en el que se haría algo bien hecho, con mucha calidad a nivel artístico, tras la participación de Chikilikuatre, que había sido como de broma. Y cuando llegas a la gala y salvo Soraya y algunos más ves mucho amateur, y la manera en la que se planteó todo en Televisión Española fue un poco ¿qué hacemos aquí?”.

Si la candidatura original era Melody y los Vivancos, a partir de la segunda gala en la que participó fue Melody, a secas, con un equipo de baile que cambió la puesta en escena. El jurado y el público acogieron bien su propuesta, y llegó a empatar con Soraya Arnelas en la primera posición. Sin embargo, como el voto del público valía más, fue la extremeña la que fue a Moscú con La noche es para mí.

El acariciar la victoria no supuso ningún revés para Melody, que siguió cantando, y también, concursando en televisión. Así, brilló en Tu cara me suena 3, donde demostró que es una artista versátil que lo mismo conseguía clavar el poderío de Rocío Jurado que el de Bonnie Tyler o hasta Ricky Martin. Volvió a quedar en segunda posición, pues la temporada la ganó Edurne. Más tarde, participó con su padre Lorenzo Molina en Levántate All Stars, y ahí se llevaron la victoria. Una de sus actuaciones más recordadas, precisamente, tuvo a Eurovisión como eje, al versionar a dúo Vuelve conmigo de Anabel Conde, tema que luego incluyeron en la gira conjunta que hicieron.

En ningún momento ha dejado la música, y hasta ha hecho sus pinitos como actriz en series y programas como La hora de José Mota, Arde Madrid y Cuéntame cómo pasó. Incluso fue presentadora de La trastienda de Allí Abajo, donde se desgranaban los secretos de esta ficción de Atresmedia. Ahora quiere ir a Suiza en 2025 a mostrar su arte, y dejar claro a todos que ella nació siendo de pata negra, pero que ya no es la niña del gorila, sino una auténtica mujer loba.

De su candidatura actual, Melody ha dicho que "Esa diva es una canción que vais a ver que tiene un mensaje muy profundo y emocionante. Muchas personas se van a sentir identificadas, porque no habla de la típica diva. Habla de que en realidad todas y todos somos divas, desde la madre que madruga, a la artista que no tiene cartel, con dinero y sin fortuna ellas son divas también".