Nebulossa revela en 'Socialité' la peor crítica que recibió en su camino a Eurovisión: "Veía que se ponía a llorar en casa"

Este sábado, 28 de septiembre, Nebulossa ha acudido a Socialité para presentar su nueva canción, Cotilleo. Siguiendo con la temática de la polémica Zorra, tema con el que representaron a España en Eurovisión 2024, el 'single' vuelve a ironizar sobre la retahíla de comentarios de odio que ha tenido que leer la dupla en estos meses.

María Verdoy y Antonio Santana han recibido a la pareja con todos los honores, con pelucas de María Antonieta, pues así aparecen caracterizados en el videoclip. "¿Por qué esta estética para Cotilleo?", ha querido saber la presentadora de Telecinco.

"Creímos que en aquella época había mucha soberanía y también se cotilleaba mucho", ha señalado Mery Bas, situando las referencias estéticas del vídeo en otro dúo, Amistades Peligrosas, y en la película Marie Antoinette de Sofia Coppola. "La estética nos encajaba en el mensaje", ha añadido Mark Dasousa.

Más allá de lo visual, Bas ha destacado que Cotilleo "es una canción autoterapéutica" contra esos "malos comentarios" que les llegaron desde el momento en que ganaron el Benidorm Fest 2024. Y es que el mensaje de Zorra tuvo diversas lecturas por parte de la opinión pública. Muchas de ellas, negativas.

"Queríamos relativizar esto un poco. Quizá yo estoy en un segundo plano, ella es la que ha recibido las críticas más duras. Yo la veía que se ponía a llorar en casa y le decía: 'Bueno, hay que relativizarlo. Ahora estamos en el foco'. La gente tenía todo el derecho de opinar y nosotros de tomárnoslo a broma", ha señalado Mark.

María Verdoy y Antonio Santana, presentadores de 'Socialité' Mediaset España

"Fue una manera de darle la vuelta a todo ese 'hate", ha agregado Mery, a quien María ha preguntado cuál fue el comentario que más le ha afectado en todo este tiempo. "El que más me afectó fue uno que me pusieron, diciendo que debería darme vergüenza... No, que mi familia debería estar súper avergonzada conmigo", ha recordado la vocalista.

"También depende de cómo estés tú en ese momento, ¿no?", ha puntualizado Santana, y Dasousa le ha dado la razón: "Si anímicamente no lo relativizas, te va afectando. Te va comiendo. Dijimos: 'Vale, vamos a darle la vuelta. Utilicemos esos improperios para hacer una canción".

En otro orden de cosas, Mery Bas, que hace unos meses aseguró tener "el síndrome del impostor", va deshaciéndose de él poco a poco. Eso sí, la alicantina continúa con los pies en el suelo, tal y como ha relatado en el espacio de Mediaset: "Por si acaso, sigo haciendo lo que hacía. Ayer mismo, por ejemplo, estuve pasando el láser a mis clientas".