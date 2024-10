Una conocida cantante de ‘OT 1’ anuncia su candidatura al Benidorm Fest: “He presentado más de una canción”

Este martes, Ni que fuéramos Shhh tenía sabor a Festival de Benidorm. Y es que era el día elegido para que Víctor Sandoval y Marta Riesco iban a interpretar las propuestas con las que aspiran a representar a España en el Festival de Eurovisión. Para ello han creado una especie de evento, en la que han contado con un jurado de lujo: Luis Mesa, Pupi Poisson y Samantha Ballentines.

Y, a estos, se sumó Verónica Romero, cantante que se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo, programa del que fue finalista. En su llegada al plató expresó sus mejores deseos tanto a Víctor como a Marta. “A los concursantes mucha suerte”, decía con su habitual simpatía. Y ahí Víctor aprovechó para deslizar que, con suerte, quizá se vean las caras en el Palau d’Esports l'Illa de Benidorm, donde se celebra el Benidorm Fest, pues ella también quiere ir a Eurovisión.

“Me he presentado también al Benidorm Fest”, expresaba Verónica. Belén Esteban quiso preguntarle si ella era la autora de la canción en cuestión, y Verónica sorprendía con su respuesta: “He presentado más de una”. “¿Cuántas puedes presentar?”, le preguntaron a la ilicitana. “No lo voy a decir, por si acaso. Son muy poquitas. Una es mía, otra no. Y tuve ese latido, como han tenido ellos”, añadía sobre su candidatura.

En el programa, Verónica Romero ha coincidido con Alejandro Abad, el compositor y productor que se encargó de convertir Mi música es tu voz en el éxito que acabó siendo. Esto sirvió para reavivar viejas polémicas sobre la autoría del hit, que inicialmente compusieron Juan Camús y Naim Thomas dentro de la academia de Operación Triunfo.

Verónica figura como una de las compositoras del tema porque así lo decidieron sus compañeros, pero aseguró que ella no recibe dinero por ella. Alejandro Abad sí reconoció que todavía cobra por aquella canción, aunque no es el tema que más ingresos le reporta.

Hay que destacar que Verónica ya ha intentado ir a Eurovisión. Sin ir más lejos, en el año 2023 intentó probar suerte por San Marino, y participó en su preselección, Una voce per San Marino. Un formato en el que también han concursado otros artistas españoles como Cristina Ramos o Megara (que fueron los representantes del microestado en el último certamen).

Su propuesta fue por el tema Army of one, cantado íntegramente en inglés, y que había sido descartada previamente del Benidorm Fest. Sin embargo, aquel año el ganador de Una voce per San Marino fue el grupo Piqued Jacks con Like an Animal.