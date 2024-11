Ana Rosa indignada y sin palabras por una okupa que se aprovecha de la DANA en Valencia: "Es acojonante"

La DANA sigue sumando estragos en varias zonas de la geografía de nuestro país. Tras las graves consecuencias de las riadas en Valencia, ahora las precipitaciones se han trasladado a Málaga, además de volver a remitir en algunas zonas de la Comunidad Valenciana.

De esta manera, el foco informativo vuelve a posicionarse en dar la mejor cobertura para que los espectadores puedan seguir el minuto a minuto de las consecuencias de la DANA en España. Por este motivo, TardeAR volvía a dedicar la mayor parte de su programa a los testimonios de los afectados de este grave fenómeno natural.

Manu Marlaska introducía uno de los temas que nos ha dejado los efectos de la Dana en Valencia, justamente en la localidad de Benetússer, donde más se han notado los efectos negativos de esta DANA. "El colmo de la okupación y mira que hemos contado aquí okupaciones", señalaba Marlaska en su relato.

Eva es propietaria de una casa en Benetússer que llevaba 2 años siendo okupado. Cuando la DANA comenzó sus primeros estragos, sus okupas abandonaron la vivienda. Fue el momento cuando Eva decidió acceder a la que es su propia casa para limpiarla y retirar todo el barro. La sorpresa de la propietaria vino después, los okupas regresaron y la denunciaron a la Guardia Civil por allanamiento de morada.

"He pasado mucho miedo", explicaba en directo desde Benetússer a un reportero de TardeAR. "Comprobamos que los okupas se habían marchado de la casa de mis padres. Cambiamos la cerradura y nos pusimos a vivir aquí porque había luz y agua", añadía la propietaria.

"Cuando la okupa le dice a la Guardia Civil que es okupa la deja en mi casa y a mí me detiene", relataba Eva ante las cámaras de TardeAR. "Mis padres fallecieron hace dos años y fue cuando los okupas entraron a mi casa", añadía también.

"El colmo de los colmos es que ellos les dicen a la Guardia Civil que son okupas y a la legítima propietaria la han tenido, ¿y ahora qué?... Es que es un cachondeo, de verdad. Es acojonante", argumentaba Ana Rosa Quintana desde plató.

"Yo no soy okupa. Yo le alquilé el piso a un chico", afirmaba la okupa en una conversación con el reportero de TardeAR. "Es mentira, todo", explicaba Eva a las cámaras del programa. "Me has tirado mis ropas, mis cosas...", acusaba la okupa a la propietaria de la vivienda.

"Ya es suficiente", daba Ana Rosa por finalizada la intervención de la okupa de Benetússer. "Esta señora no tiene papeles, no puede acreditar que paga, tiene 4 niños... Ya sabemos esta historia, es la misma de siempre", apuntaba la presentadora madrileña.

Ana Rosa, ante la surrealista situación de la okupa en Valencia

"¿Te pueden detener por okupar tu propia casa?", preguntaba directamente Ana Rosa al juez José Antonio Vázquez Taín. "Desgraciadamente, sí. Okupar es ocupar algo ajeno. Hay un principio general que rigen todos los países menos aquí en España, cualquier acto ilícito no puede tener consecuencias lícitas, es decir, para que me reconozcan un derecho no puedo hacerlo mediante un acto ilícito", apuntaba el juez.

"Un okupa de dos años se arriesga como máximo a 3 meses de prisión y la propietaria por no entrar a su domicilio, la pena mínima con 6 meses. El allanamiento de morada es más grave que la misma okupación", apuntaba Taín. Ana Rosa quiso zanjar el debate con un curioso gesto ante la cámara, donde se le podía ver como juntaba sus ojos en clara muestra de desesperación: "Solo se me ocurre, frente a una situación como esta".