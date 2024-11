Pablo Motos interrumpe el baile de ‘El Hormiguero’ y señala un culpable: “Está haciendo el idiota”

Cada día, Pablo Motos comienza El Hormiguero realizando una coreografía junto a Jorge Ventosa, su mano derecha en el programa y director de Producción de 7yAcción, la productora del programa (y de El Desafío). En la misma suelen estar acompañados de otros colaboradores del programa que vayan a participar en esa noche, y permite dar una bienvenida al público cargada de energía y diversión.

Sin embargo, esta noche, no ha reinado precisamente las buenas vibraciones con la canción. El tema habitual que bailan, Summer in New York, de Sofi Tukker, fue interrumpido por Pablo Motos. “Un desastre. Está haciendo el idiota...”, decía el presentador, tras pedir que se interrumpiera la música. “Perdonad, estamos en directo, lo lamento”, añadía, dirigiéndose al público.

Entonces Pablo se dirigió a su equipo, en tono de reproche, y sin que fuese fácil de diferenciar si lo decía en broma o en serio: “Hacéis el tonto antes de empezar, luego llega el baile, y la gente que está en casa esperando...”. Ahí, Jorge Ventosa, sin micrófono, se justificaba: creía que Pablo Motos había estado a punto de caerse.

“¿Yo?”, cuestionaba Motos con incredulidad, añadiendo: “Ahora dirán que la culpa es mía”. “Parecía que estabas borracho, Pablo. ¿Has bebido, Pablo? ¿Has vuelto a beber?”, le preguntaban las hormigas, con tono de guasa. Jorge Salvador propuso entonces ver de nuevo el baile, y Pablo aceptaba: “Es él, que está haciendo el tonto”.

El programa emitió de nuevo las imágenes de esos segundos iniciales, pues Pablo quería saber cuál era ese momento en el que, supuestamente, se va a caer. “Empezamos”, dijo a continuación, e hizo de nuevo como si entrase en el plató, saludando con la mano y un movimiento de dedos a Jorge Ventosa, y realizando el baile después. Ya sin interrumpir la coreografía, tras esto, Pablo anunció que los invitados de la noche serían Martín Berasategui y David de Jorge, y dio paso a un primer bloque de anuncios.

La canción que bailan es, como ya se ha explicado, Summer in New York, de Sofi Tukker. Sofi Tukker es un dúo musical estadounidense, surgido hace una década, y está formado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern. La canción en cuestión vio la luz en 2022, y consiguió sonar mucho en países como Grecia, Países Bajos, Reino Unido, Australia o Bélgica. Ahora, con la apuesta del programa de Pablo Motos, el hit ha revalidado su popularidad.