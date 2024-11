La escatológica charla de Pablo Motos y Silvia Abril en ‘El Hormiguero’: “La caca tiene más información que Google”

Este martes, Silvia Abril ha regresado a El Hormiguero, programa que se conoce al dedillo. Tanto es así que, para su sorpresa, con la visita de esta noche entraba en el club platino, y Pablo Motos le dio la tarjeta correspondiente. Tras mandar un saludo a su club de fans, que la acompañó al espacio de Antena 3, la actriz se lanzó de lleno en la promoción de Mamen Mayo, su nueva serie, que se estrena este mismo mes en Sky Showtime.

Se trata de una producción de 8 episodios, de media hora cada uno. Silvia explicó que se trata de una “comedia fina”, en la que al final del capítulo “siempre al final hay un pellizco al corazón y una lágrima”. “Estoy en un territorio nuevo”, aseguraba sobre el tipo de comedia en el que ha trabajado.

Esto sorprendió a Pablo Motos. “Soy gamberra, no lo puedo evitar y aquí estoy más contenida”, apuntaba la invitada, que destacó a sus compañeros de reparto como Pablo Capuz, Mona Martínez o Clara Sanz.

En Mamen Mayo, Silvia Abril encarna a una mediadora de herencias. Y, para explicar la profesión, contó cómo en el primer capítulo hay tres hermanos cuyos padres mueren y tienen como herencia un piso y un fondo de inversiones, y no se ponen de acuerdo en la partición. “Entra aquí la mediadora, Mamen Mayo con su equipo para aliviar y llegar a un acuerdo, por una cosa que los padres han dejado con todo el amor del mundo y genera unos problemas de la hostia”.

Del personaje, Abril destacó cómo Mamen “trabaja con el dolor oculto”. Por ello definió a la mediadora como una persona que utiliza mucho la psicología, y que entiende que cuando alguien se niega a firmar una herencia es porque “no hay un problema de dinero, el problema es otro”.

En un momento dado, Pablo Motos sacó un tema escatológico en la entrevista: “Eres fan de la caca, cainómana”, le deslizaba a Abril, algo que ella confirmaba. “Me alegra muchísimo poder compartir con alguien esta sabiduría, pero mirar la caca es sano”, añadía el valenciano. “¡Pero no comértela!”, apostillaba una de las hormigas.

“Es un tema de mierda, que lo sepas”, bromeaba Silvia, que luego calificaba la cuestión como algo “importantísimo”. “Nuestra caca contiene más información de nosotros que Google, que el algoritmo. Tiene información de la buena sobre tu macrobiota, las bacterias que viven en tu estómago. Es importante la consistencia del cagarro, es superimportante”, aseguraba la que fuese bailarina de España en Eurovisión en 2008.

Con curiosidad, Pablo le preguntó por el “zorongo perfecto”. “Es el que cae prácticamente entero y desaparece de tu vista”, le respondía Silvia, que apuntó que si la consistencia de las deposiciones varía puede ser por cuestiones como el estrés. “Cuando tengo estrés mi caca es una explosión”, añadía Abril. Para Motos, prestar atención a las heces permite hacer bien la dieta “y acabas teniendo más fuerza de voluntad. “No soy ninguna experta”, quiso aclarar la actriz.

Antes de cambiar de tema, Silvia Abril quiso saber la opinión de Pablo sobre los gases, pero el presentador ahí la frenó: “Es un tema muy largo y no tenemos noche”, resumía el valenciano, que recomendó masticar bien la comida para que salgan menos gases.