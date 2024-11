La vida de Silvia Abril, invitada en 'El Hormiguero': de su TOC adolescente a su participación en Eurovisión

Silvia Abril (Mataró, 1971) es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. La actriz, humorista y presentadora catalana ha hecho de todo en la pequeña pantalla. Y esta noche acudirá a El Hormiguero para hablar con Pablo Motos sobre su nueva serie en Movistar Plus.

Antes de dedicarse a la interpretación, inició la carrera de Derecho, aunque la dejó para ir al Instituto de Teatro de Barcelona. Empezó a hacerse popular en 2003 gracias al programa Homo Zapping de José Corbacho. En 2006 fichó por el programa de Buenafuente, con quien está casada y tiene una hija de 12 años.

La actriz ha sido colaboradora de otros programas como Me resbala, Late Motiv, Guasabí o El Hormiguero sin ir más lejos, mientras que ha presentado el programa Caiga quien caiga y las galas de los Goya y de los Feroz en varias ocasiones. También ha participado en varios concursos, como MasterChef Celebrity y Tu Cara Me Suena.

Como colaboradora de Buenafuente en 2008, fue una de las bailarinas que acompañó a Rodolfo Chikilicuatre en el Festival de Eurovisión. La candidatura fue una parodia, pero consiguió representar a España en el concurso, finalizando en la decimosexta posición.

En 2008 también se estreno en La que se avecina, interpretando a Violeta Recio. Este papel lo continuó durante varias temporadas y es uno de los más mediáticos de su carrera. También ha saltado a la gran pantalla, participando en varias películas de Torrente y Padre no hay más que uno.

Silvia Abril a la izquierda de la imagen, como bailarina de Chikilicuatre. Gtres

Uno de los aspectos más desconocidos de la actriz lo dio a conocer en una entrevista en El Hormiguero junto a David Fernández (Rodolfo Chikilicuatre y con quién comparte la obra de teatro El éxito de la temporada). La humorista confesó que tuvo un TOC cuando era adolescente. "Me daba un placer profundo estirarme las cejas, pasé unos años sin cejas, me las arrancaba". Tal era la obsesión, que su madre le hizo unas manoplas para que no se quitase los pelos.

La actriz acude nuevamente a El Hormiguero para promocionar su nueva serie en SkyShowtime. Mamen Mayo se estrena el próximo lunes 18 de noviembre y es la primera serie original de la plataforma. Silvia Abril protagoniza esta comedia dramática en la que se convierte en una mediadora de herencias que resuelve los conflictos entre familiares a causa de las herencias.

El reparto de la serie lo completan Óscar de la Fuente, Francisco Reyes, Javier Pereira y Toni Acosta, quien da vida a la hermana de Mamen Mayo. La serie se verá en exclusiva en Skyshowtime y pueden verse todos los episodios desde el estreno.