Silvia Abril cuenta en 'El Hormiguero' por qué se libró de una multa: "Me pillaron in fraganti dos guardias"

Silvia Abril y Carmina Barrios acudieron este miércoles a El Hormiguero para presentar su nueva película, Alimañas. La comedia de tinte negro, que se estrena este viernes en los cines, está dirigida por Jordi Sánchez (La que se avecina) y Pep Anton Gómez y cuenta la historia de dos hermanos que están pensando en la herencia que cobrarán de su madre cuando se muera.

Durante la entrevista de Pablo Motos, las dos actrices contaron distintas anécdotas del rodaje de la película. Carmina reconoció que, en ocasiones, se inventaba su diálogo. "Había cosas que me las dejaba y otras que no. No me dejaron decir ni un taco. Tarea difícil, hice un trabajo de cojones. Había cosas en las que te pedía decir un taco bueno", contó.

Además, durante la grabación de Alimañas, Barrios sufrió algún que otro susto por parte de Abril. "El edificio era terrible, decadente, sucio, con unos pasillos… Yo me escondía con la cara deformada, y le pegaba el susto. Y le decía: eso es gimnasia para el corazón", contó la intérprete.

La divertida anécdota de Abril en Barcelona

El programa de Pablo Motos presentó el tráiler de Alimañas, que dio pie a que Abril contara una divertida anécdota. En el vídeo promocional de la película aparece una escena en la que el personaje que interpreta la actriz es detenido por la Policía. Esta situación, ficticia, tuvo parte de realidad, tal y como se encargó de recordar el presentador: "En la vida real te paró la Policía y conseguiste ejercer de persona conocida".

La actriz catalana relató lo sucedido hace 10 años: "Yo iba en moto por La Rambla de Barcelona. Hay una cosa que tiene La Rambla y es que, si te equivocas, hay que dar una vuelta muy grande", comenzó contando Abril, que continuó: "Cuando vas en moto, te sientes como si fueras en bici. Me subí por la acera, volví para arriba y me pillaron in fraganti dos guardias urbanas".

[Dulceida habla sobre su juicio contra un 'hater': "Me dijo que si me veía con la bandera LGTBIQ+ me quemaba viva"]

En ese momento, contó Abril, los agentes le reclamaron la documentación oportuna, que no estaba en orden. "Me pidieron los papeles de la moto. No tenía ni ITV ni un adhesivo. Cuando crees que lo llevas todo en regla, lo llevas todo fatal. Eso sin quitarme el casco".

La sanción era inevitable, por lo que, llegados a ese punto, Silvia Abril decidió mostrar su identidad: "Dije 'ha llegado el momento de quitarme el casco'. Me quité el casco y uno de los agentes dice: '¡Me cago en la leche, pero si eres la niña de Shrek!".

La actriz, pareja del presentador Andreu Buenafuente, ha interpretado el personaje de la hija de Shrek en distintos programas como Leit Motiv y Homo Zapping. Hace dos años, fue incluso su propia hija quien, de sorpresa, apareció en el programa de su padre para encarnar al personaje.

Abril bromeó en El Hormiguero con el desenlace del incidente: "Se les olvidó la ITV, el recibo del seguro, todo". Es más, aunque no se hicieron una foto, contó, el agente "se partió la caja, me estuvo hablando de que a su chica le encantaba la película y me decía que si no tenía nada para darle de la niña de Shrek. Y no me pusieron la multa".

Sigue los temas que te interesan