El durísimo testimonio de una comensal de 'First Dates' sobrecoge a la camarera Laura Boado: "Se suicidó"

Valentina, una tatuadora y anilladora colombiana, sobrecogió por completo a la audiencia de First Dates por su durísimo testimonio personal. La joven de 23 años dejó impactada a Laura Boado después de que le preguntara que cómo le había ido en el amor. La respuesta no pudo ser peor.

"Me ha ido remal. Tuve sólo una pareja. Se suicidó hace como un año", dijo Valentina. "Se me da bien sociabilizar con gente, pero tener pareja ya es algo más complicado". La comensal explicó a la camarera que ha afortunadamente superó el traumático trance después de recibir ayuda psicólogica.

"He ido a terapias. No es que me duela, ahora lo tomo como una lección de vida. He aprendido muchas cosas de él, pero me siento resignada con la situación por cómo pasó. Pienso que todo pasa por algo. Le agradezco todo lo que me enseñó", declaró a las cámaras del programa que pilota Carlos Sobera en Cuatro, desvelando además que es madre de dos hijos.

Valentina contó después que acudió a First Dates para conocer a alguien que le dé tranquilidad y con quien se lo pase bien. El programa lo emparejó con Pablo, un madrileño de 21 años opositor a policía. Sin embargo, no hubo química porque la colombiana lo consideró inmaduro: "Está en pañales. Le falta conocerse y saber qué le gusta".

En la velada, Pablo la lió al contar que le gusta tener trato con sus exparejas. Fue entonces cuando Valentina le contó que ella no podía hablar con el padre de sus hijos porque se había quitado la vida, dejando petrificado a su compañero de mesa. "Ha tenido una vida complicada. Creo que ha podido solventar su vida bien y ha sabido tirar para adelante".

Hubo otro motivo por el que Valentina rechazó a Pablo. A la colombiana no le hizo gracia que quisiera ser policía. "Amigo, hasta luego. Siempre me paran y me dicen que parezco una exconvicta por los tatuajes. Por eso no me gusta, respétame", dijo ella. Como era de esperar, en el momento de tomar la decisión, la colombiana confirmó que no quería tener una segunda cita con Pablo porque se encontraban en caminos totalmente opuestos.

En otro orden de cosas, First Dates continúa siendo uno de los pilares de la parrilla de Cuatro. El programa de citas de Carlos Sobera superó en tres puntos la media de la cadena al conseguir un buen 8,1% y 1.080.000 espectadores en el access.

