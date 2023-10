Javier Calvo revela por error la dirección de su casa en 'La Resistencia': "Es alucinante"

Javier Ambrossi y Javier Calvo acudieron este miércoles a La Resistencia para promocionar su nueva serie, La Mesías, que emite Movistar+. La ficción, protagonizada por Macarena García y Roger Casamajor, está teniendo una magnífica acogida, tanto por el público, como por la crítica, que la tacha ya de "obra maestra" o "la serie española del año".

En la entrevista con David Broncano, Los Javis, que entraron al plató en tirolina, presentaron su nueva producción: "Es una serie muy importante para nosotros, hemos puesto tres años de nuestra vida y es increíble", aseguró Ambrossi.

Además, los creadores de Paquita Salas o La Veneno se atrevieron a responder las preguntas clásicas del programa, cuatro años después de que lo hicieran por última vez, aunque no concretaron: "Lo del dinero es muy difícil de calcular porque hemos comprado la casa y tenemos una productora", explicó Calvo. Ambrossi, por su parte, aseguró que "no se puede calcular porque está invertido en cosas, es complicado. Nos va súper bien", a lo que añadió: "Mucho dinero y mucho sexo".

El error garrafal de Calvo

Más allá de las clásicas preguntas, uno de los momentos más destacados de la entrevista fue la metedura de pata de Javier Calvo. El actor, director y guionista bromeaba sobre la segunda vez que participaron en Operación Triunfo como profesores de interpretación cuando reveló, por error, la dirección de su casa en Madrid.

"Básicamente, Noemí Galera subió al tejado de Gestmusic, encendió el foco de Los Javis, lo giró hacia el cielo, aparecimos ahí y nosotros, desde...", relató Calvo, que inmediatamente exclamó "¡Uy!", ante el gesto incrédulo de Broncano.

Menos mal que este programa nunca lo hacemos en directo porque se le ha ido la pinza y @javviercalvo ha dado la dirección de casa.



Hemos puesto pitidos porque somos buena gente. pic.twitter.com/4qMUFBnDUt — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 25, 2023

"¿Has dicho mi dirección? Es alucinante esto. Acaba de decir la dirección de mi casa", reaccionó rápidamente Ambrossi, que se consoló después: "Lo bueno es que nos vamos a mudar. Menos mal que no ha dicho el piso".

Sin embargo, el programa, que se graba siempre horas antes de su emisión, ha censurado estas palabras con un pitido en edición. "¿No podéis poner un 'pi'?", preguntó Calvo. "Hoy justo va en directo", bromeó el presentador.

[Los Javis más sinceros en ‘El Hormiguero’: “No tengo una relación sana con el sexo por la religión”]

Los guionistas y productores de La Mesías contaron que se mudaban de casa. "Ya sé dónde os mudáis, he estado en vuestra parcela", desveló Broncano, que amenazó con revelar también esa dirección: "Digo la dirección entera".

"Si la dices nos vamos y te pongo una denuncia. No digas el pueblo exacto", respondió Ambrossi. "No la voy a decir, pero lo que ya hay construido me gustó", aseguró el presentador. "Por los pelos", añadió aliviado Ambrossi.

Nueva película en Estados Unidos

La Mesías es la última producción de Los Javis, que trabajan ya en una película con la que darán el salto internacional. "Llevamos trabajando en el desarrollo de una película en Estados Unidos desde hace dos años. Será una película de estudio muy grande", confesó Ambrossi en una entrevista a Shangay. "Está firmada y avanzada. A la vez, tenemos un par de ideas para rodar un largo aquí en castellano", añadió.

La pareja de guionistas y productores también participan, ya como dúo televisivo, en distintas producciones televisivas. Son dos de los investigadores de Mask Singer (Antena 3) y también hacen de jueces en Drag Race España (Atresplayer).

Sigue los temas que te interesan