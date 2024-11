Kiko Matamoros habla sin tapujos y apunta directamente a Marta Riesco: "Tiene un punto de agresividad chunga"

Hablar de Kiko Matamoros es hablar de sinónimo de polémica. El popular colaborador de Ni que fuéramos Shh sigue dando guerra, ahora en el piso-plató de Canal Quickie. De esta manera, tras el adiós de Sálvame en Telecinco, Matamoros ha sabido reinventarse y seguir ligado a la pequeña pantalla.

Antes de su estrellato televisivo, Kiko Matamoros fue representante de famosos en la empresa de su excuñado, justo cuando era pareja de Marian, hermana de la modelo Mar Flores. Crónicas Marcianas, Salsa Rosa o Gran Hermano VIP han sido algunos de los formatos donde el madrileño ha ocupado horas y horas de entretenimiento, a través de su peculiar humor y forma de ser.

Matamoros es un colaborador que se define por no tener pelos en la lengua a la hora de comentar cualquier tema de la actualidad o de la crónica social. Por eso, ha aceptado la invitación del periodista Arnau Martinez en el primer episodio de su pódcast Chico de revista.

"Yo no cargo a Mediaset. Son más de 20 años de mi vida trabajando allí. No les mostré malas palabras hasta que mi hija Laura fue a Supervivientes y cuando dije que nos habían matado como personajes. No existimos, no se nos puede nombrar", arrancaba el colaborador en la entrevista.

"No he entendido la nueva política de Mediaset y así se lo he transmitido a algunos directivos. Es muy feo enterarse de que estás muerto por la prensa. Es horroso y una falta de respeto tremenda. Sabíamos que iba a suceder, pero la cúpula era más optimista. Nos empezaron a dar las peores horas de la tarde y aún así hacíamos un 12% de audiencia", explicaba Matamoros sobre la cancelación de Sálvame en 2023.

También habló de sus compañeros actuales en Ni que fuéramos Shh. "Belén Esteban ha sido un lingote de oro y ahora mismo está en el 8, le falta un poquito de implicación. Creo que está saturada, pero en cualquier momento puede estar en su prime", comentaba sobre la de Paracuellos.

Sobre Kiko Hernández apuntó que "empezó desmotivado", pero ahora lo ve "en un momento estupendo". Tampoco se olvidó de Chelo García-Cortes, a la que cree que tiene que "cultivar más su silencio". ¿"Y con Marta Riesco, qué tal?", lanzaba la pregunta bomba el periodista especializado en televisión.

"Como reportera de calle me parece fabulosa pero en plató no. Tiene una necesidad de protagonismo porque se hace pequeña trabajando con gente que lleva muchos años. Tiene un punto de agresividad chungo, un punto de agresividad feo. Si no le das la razón, te sale con temas que no tiene nada que ver con lo que estás hablando. Tiene que ir al especialista, tratárselo y hacer autocrítica", apuntaba directamente el colaborador hacia su compañera Riesco.

"¿Volverías a Telecinco?", le preguntaba Arnau Martínez directamente. "No lo sé. Yo creo que no. No sé... Si me dicen un programa con Jorge Javier o con La Fábrica de la Tele que he estado a gusto siempre, por supuesto. Pero, no mimaría tanto lo que estoy haciendo", respondía Matamoros.

Kiko Matamoros y Marta Riesco

"Me sentí estafado con Mediaset. Me sentí con autoridad para decir lo que dije y hacerles cara. Me quedé corto. Critico que me vendan un modelo de televisión diferente y que luego sigan con el mismo", apuntaba sobre la nueva Mediaset que tiene como referentes a ¡De viernes! "Es el único programa que le funciona, por algo será", añadía.

"Bueno, ¿pero en Ni que fúeramos te lo estás pasando bien?", cambiaba de tema. "Unos días, otros peor", explicaba sobre el formato He tenido contactos con gente por vida social que no tienen que ver por la profesión. Me voy a morir con esos secretos con ello", señalaba. "¿Te sale a cuenta estar en Ni que fuéramos Shh"?, preguntaba Arnau Martínez.

"No se me caen los anillos por trabajar en un piso-plató. A mí el público en Sálvame me sobraba, son molestos y es un rumor que tienes siempre detrás. Están manipulados, sabes que no es natural", contaba sobre su pasado en Sálvame.