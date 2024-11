Quién es Antonio Revilla, el exnovio de Laura Matamoros que ha sido relacionado con Hiba Abouk y Patricia Conde

La influencer Laura Matamoros (31 años), hija de Kiko Matamoros (67), no transita por un buen momento a nivel sentimental. Lo cierto es que, en el terreno del amor, la joven ha protagonizado intensas -e infructuosas- relaciones de un tiempo a esta parte.

No obstante, parecía que en los últimos meses sonreía feliz al lado de un hombre que le había devuelto la ilusión: Antonio Revilla, un joven emprendedor, nieto del reconocido empresario Emiliano Revilla, dueño éste de la acaudalada empresa Chorizos Revilla y uno de los rehenes de ETA durante más de 200 días a finales de la década de los 80.

Mediante su perfil de Instagram, la influencer y el directivo compartían su amor 'a los cuatro vientos'. Nada hacía presagiar que la historia de amor iba a hacerse añicos al poco tiempo, y de la peor forma posible. El pasado mes de octubre todo cambió para ambos.

Laura Matamoros y Antonio Revilla, en una imagen de redes sociales.

Tras esta ruptura, en las últimas semanas Revilla ha sido vinculado sentimentalmente con varias y célebres mujeres del panorama nacional, llegando a protagonizar una suerte de triángulo amoroso. EL ESPAÑOL hace un repaso cronológico de los breves romances que se le han atribuido al empresario.

Para entender esta historia hay que situar en el tiempo la celebración del cumpleaños de María Pombo (30) -íntima amiga de Laura Matamoros-, un festejo, al que acudió la hija de Marián Flores (67) en solitario, que supuso todo un punto de inflexión en este romance.

Según el periodista Javier de Hoyos, Antonio Revilla habría aprovechado la ausencia de la hija de Kiko Matamoros -la celebración tuvo lugar en Punta Cana, a casi 6.600 kilómetros de Madrid- para comenzar a conocer a una reconocida famosa.

"Laura Matamoros rompió con Antonio días antes de irse a Punta Cana para el cumpleaños de María Pombo. Fue una ruptura extraña porque habían tenido una discusión. Lo que pasa es que mientras Laura estaba en Punta Cana, él se lo estaba pasando muy bien en España. Aquí es donde viene el vínculo porque, tal y como he podido conocer, Antonio Revilla ahora está conociendo a Hiba Abouk (38)", afirmó de Hoyos en su perfil de Instagram.

La noticia corrió como la pólvora desde el momento de su publicación y muchos fueron los medios que se hicieron eco de un posible romance entre la exconcursante de MasterChef Celebrity y Antonio Revilla. Aunque en aquellas semanas el empeño fue constante, no se logró captar ninguna instantánea de las citas entre la actriz y el empresario.

Sin embargo, el pasado viernes, 8 de noviembre, la cosa cambió por completo a raíz de unas esclarecedoras fotografías en las que Hiba Abouk y Antonio Revilla acudían a los cines Kinépolis y eran capturados manteniendo una cita secreta en la que la complicidad era máxima.

Tan sólo cinco días más tarde, Vanitatis ha sido testigo presencial del último encuentro entre la actriz y el empresario producido en un supermercado de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Allí ambos fueron captados comprando alimentos junto a los dos vástagos que Revilla tiene de su anterior relación.

Una imagen con la que la pareja confirmaría que ya mantiene una sólida relación. Al menos, es lo que se podría deducir de las instantáneas. No obstante, una tercera fémina podría haber entrado en la ecuación.

Al tiempo que iba tomando forma el presunto affaire entre Hiba y Antonio, una información publicada en las últimas horas pondría de manifiesto que el empresario no habría encontrado en Hiba su nueva única razón para sonreír. El exnovio de Laura Matamoros también ha sido relacionado con la presentadora y humorista Patricia Conde (45).

Según relató la periodista Adriana Dorronsoro el pasado 29 de octubre en el programa Vamos a Ver, Patricia Conde y Antonio Revilla habrían sido pillados, recientemente, en actitud "muy cariñosa" por las calles de Madrid. "Han tenido varias citas. Testigos me dicen que vieron todo lo que ocurrió este pasado fin de semana en Madrid. Estuvieron juntos por Madrid, paseando, dándose muchos besos de pasión", aseguraba la periodista.

Asimismo, Dorronsoro señaló que la afamada presentadora y Antonio Revilla estaban conociéndose y que no sabía cómo encajaba en esta flamante ecuación Hiba Abouk. "Se les vio muy cariñosos", apuntaba.

La reacción de Laura Matamoros

El pasado viernes, 8 de noviembre, con motivo de la celebración de LOS 40 Music Awards Santander, la hija de Kiko Matamoros confesaba cómo había recibido todas estas informaciones que relacionaban directamente a su exnovio con Hiba y Patricia.

Subrayando que Revilla ya no forma parte de su felicidad, ni llena su corazón: "ya no, ya no", la influencer reconocía encontrarse en un grato momento de su vida, aunque con la mente puesta en Valencia por todo lo ocurrido con la DANA.

Sus anteriores relaciones

Tras su tormentosa ruptura con Miguel Maristary, la influencer encontró en Benji Aparicio su nueva razón para sonreír, teniendo una relación intermitente durante siete años y cuyo romance culminó con el nacimiento de sus dos únicos hijos, Matías y Benjamín.

Sin embargo, en una de las 'idas y venidas' de la pareja, Laura vivió un breve -, pero intenso- romance con Daniel Illescas, con quien celebró una boda secreta a mediados de 2019. Después de la inesperada ruptura con Illescas, la sobrina de Mar Flores (55) y Benji Aparicio, el padre de sus hijos, se dieron varias oportunidades, aunque sin éxito definitivo alguno.