La indirecta de José Manuel Parada a '¡De Viernes!' desde TVE: "Cada semana, un hijo hablando mal de su madre"

La boda de Ángel Cristo Junior y Ana Herminia ocupó unos minutos de la tertulia de D Corazón este domingo, 10 de noviembre. Entre otros colaboradores, estaba en plató José Manuel Parada, según Jordi González, "firme defensor" del hijo de Bárbara Rey en estos meses de conflicto con su madre. Una descripción sobre la que Parada quiso aclarar algunos aspectos.

En primer lugar, González señalaba que ni la vedette ni Sofía Cristo estuvieron invitadas al enlace. A pesar de todo, el concursante de Supervivientes 2024 presumió en redes sociales del "día más feliz" de su vida. Además de las fotos de la celebración, el programa de La 1 mostró declaraciones en las que Ángel aseguraba que aún quedaba mucho más por saber de la artista.

"Lo que me he pasado a mí no le ha pasado a ningún otro hijo de famoso en España", afirmaba en la pieza el hermano de Sofía, dejando claro que en este momento la reconciliación familiar es misión imposible. Una vez emitido el vídeo, Parada se apresuraba a hablar, pero el conductor le introducía una pregunta.

"Tú que eres firme defensor de Ángel Cristo Junior, ¿dónde quiere ir a parar él? ¿Quién ha empezado todo esto? ¿Quién ha tirado la primera piedra?", quiso saber el presentador del formato de crónica social. "No es tan fácil, él habla de que ha pasado una vida muy dura. Se siente un niño maltratado", empezó diciendo el tertuliano.

Aun así, José Manuel no quiso ahondar: "Prefiero que lo cuenten ellos, porque bastantes problemas me ha traído intentar estar equidistante en este tema. Solo me ha traído bofetones". Jordi disentía: "En ningún tema se puede ser equidistante". Es más, los compañeros echaron en cara a Parada que él no estaba siéndolo en este tema, ya que se ha posicionado claramente a favor del hijo de Bárbara.

La boda de Ángel Cristo Junior y Ana Herminia RTVE

"¿Alguien me ha escuchado hablar mal de Bárbara Rey?", preguntó, desafiante, el que fue presentador de Cine de barrio, que resaltó que él no tenía motivos para rechazar la invitación a la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia, a la que terminó acudiendo.

Ante la pregunta de si estaba de acuerdo con todo lo que había dicho Ángel, Parada respondió: "Eso lo decidirán los tribunales. Si es verdad lo que dice Ángel Cristo, ¿creéis que esa es la mejor educación para un niño?". Tras las réplicas de los otros tertulianos, José Manuel lanzó una inesperada alusión a un espacio de otra casa, Telecinco.

Lo hizo para diferenciar entre Ángel y el resto de hijos de famosos que han acudido a ¡De Viernes!, como Isa Pantoja o José María Almoguera. "Últimamente se ha puesto de moda que los hijos vayan a contar cosas de su madre a televisión por dinero. Con ninguno ha habido la crueldad que está teniendo parte de la prensa con él. Y cada semana es un hijo hablando mal de su madre. Por cierto, no hablan mal de los padres, siempre es de las madres", sentenció Parada.