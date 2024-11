Una afectada por la DANA pide ayuda a Iker Jiménez y Ángel Gaitán en plena emisión de 'Antena 3 Noticias'

Aunque otra DANA ha asolado buena parte del sur de Andalucía y el Levante, las consecuencias sobre la tragedia sucedida principalmente en la Comunidad Valenciana. Con zonas como Paiporta, Chiva, Utiel o Torrent arrasadas por la gota fría, en la mañana de este jueves 14 de noviembre se ha vivido otro momento que estira la polémica sobre la cobertura especial que han hecho ciertos programas.

Después de que Iker Jiménez zanjase la controversia alrededor de Rubén Gisbert, quien fue a una de las zonas afectadas y se embadurnó de barro para darle mayor dramatismo, la polémica se ha reabierto de manera inesperada. En Las noticias de la mañana, la edición matinal de Antena 3 Noticias que conduce Manu Sánchez, una vecina de uno de los pueblos más afectados se ha convertido en una espontánea, al pedir ayuda explícita al presentador de Horizonte y a uno de sus colaboradores, Ángel Gaitán.

Sánchez conectaba en directo con Alba Torres, una vecina de Catarroja. La mujer expresaba su indignación con cómo las autoridades han enfrentado la crisis. En su caso, la joven vivía en un edificio afectado que ha dejado a 100 vecinos perjudicados, al ser desalojados por peligro de derrumbe. “Desde el primer momento las cosas no se han hecho bien”, exclamaba la afectada por la DANA al presentador del telediario.

Torres confesaba que se ha visto obligada a pasar la noche en un hotel y que lo ha podido hacer gracias a la solidaridad de la gente. Por ello, la vecina aprovechaba para cargar contra el ayuntamiento de su localidad, liderado por la socialista Lorena Silvent. “Me dijeron que la alcaldesa de mi pueblo no se hacía cargo de ninguno de nosotros, que no estaba al tanto, al igual que los asistentes sociales que tampoco sabían que nos iban a desalojar”, denunciaba en directo.

“Fue algo totalmente ilegal porque las cosas o se hacen bien o no se hacen. No me dejaron coger nada de mi casa”, agregaba. Torres siguió expresando cómo se sentía y las responsabilidades que debían tener las administraciones. Justo cuando debía terminar su testimonio, fue cuando aprovechó para pedir que Iker Jiménez y Ángel Gaitán se pusieran en contacto con ella. “Quiero decir algo más, por favor, si me lo permites”, pedía la vecina.

Manu Sánchez y Alba Torres en 'Antena 3 Noticias'.

Sánchez accedió, aunque le pidió que fuese breve. “Hago un llamamiento a Ángel Gaitán y a Iker Jiménez para que contacten conmigo, que necesito hablar con ellos urgentemente, que no me dejan hablar libremente”, demandaba. El presentador, de la manera más profesional posible, cortaba la conexión. Sorprendía la petición, dado que Jiménez trabaja para Mediaset, la cadena rival de Atresmedia, donde estaba en conexión la afectada.