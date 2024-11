Víctor Sandoval, a gritos en ‘Ni que fuéramos’ contra Marta Riesco: “Por mujeres como tú los hombres tienen problemas”

Víctor Sandoval y Marta Riesco emprendieron hace unos meses un camino conjunto hacia el Benidorm Fest. Los dos periodistas tenían en común el haber intentado, en el pasado, representar a España en el Festival de Eurovisión, y por ello Ni que fuéramos Shhh quería apoyar que ambos formasen un dueto.

Los compañeros de trabajo acabaron separando sus caminos, presentando cada cual una canción de manera individual. Sin embargo, ayer se dieron a conocer el listado de grupos y solistas que formarían parte del Benidorm Fest 2025, y aunque había nombres conocidos como Melody o Sonia y Selena, de Víctor o de Marta no había ni rastro.

Este miércoles, Marta y Víctor han coincidido en el plató de Ni que fuéramos Shhh para hablar de ese sueño frustrado de ir al Benidorm Fest, y también contaron con la presencia del periodista Juanma Fernández, experto tanto en el Benidorm Fest como en Eurovisión. Y la charla comenzó con las chispas que habían surgido el día antes, cuando Marta aseguró que Víctor “no sabe cantar”.

Víctor, que iba disfrazado de Tutankamon, prefirió no sentarse en la mesa con todos sus compañeros, y se encontraba de pie, a un lado del plató. Sandoval no paraba de hablar de lo que le daba la gana, provocando la desesperación de Belén Esteban, que ejercía de presentadora junto a Javier de Hoyos.

Pronto la situación se puso tensa cuando Juanma Fernández valoró la calidad vocal de Marta y Víctor. Riesco aceptó todo de buena gana, pero Sandoval se dirigió al periodista de una manera muy excesiva, señalándole con un bastón. “Víctor debe ser consciente de que no tiene una buena voz, tiene grandes amigos compositores, pero no una buena voz”, señalaba Fernández. “Una mierda”, repetía varias veces, diciendo que él no iba a valorar sus cualidades artísticas.

Como no paraba de mover el bastón de faraón, Marta Riesco le dijo que “el palito este te lo vas a comer”. Ahí Sandoval enfureció: “¡Que me voy a comer qué! ¡Que me voy a comer qué!”. El director, David Valldeperas le llamaba la atención y le pedía que sentase. “¿Por qué eres tan agresivo?”, le preguntó Marta Riesco. “¡Que yo soy agresivo! ¡Por mujeres como tú los hombres tienen problemas!”, respondía Sandoval.

Moñeo histórico entre Marta Riesco y Víctor Sandoval… Pero QUE COÑO ACABA DE PASAR?! 😨 #NiQueFuéramos13N pic.twitter.com/ISBULQW1Y0 — Emara 🇮🇨💛 (@Lalapo34) November 13, 2024

En ese momento, Marta dijo que o se iba Víctor del programa o lo dejaba ella. “¡Qué mala persona!”, le recriminaba su compañero. “Me ha acusado a gritos de una cosa que no he hecho, no lo voy a consentir”, añadía Víctor, a gritos. Javier de Hoyos tuvo que aclarar que “evidentemente no compartimos para nada lo que ha dicho Víctor Sandoval”, y desde TEN publicaron un tuit pidiendo disculpas que, más tarde, borraron. “Generalmente apoyamos a Víctor y nos encanta su humor. Hoy ante lo que ha dicho creemos que se le ha ido de madre y no ha sabido actuar ni gestionar la situación. Perdón a Marta y a los espectadores”, postearon.

Más tarde, Víctor Sandoval regresó a plató, e hizo un amago de disculparse, pero de muy malas maneras. “Es la primera vez en mi vida que me siento incómodo que en la televisión. Que en el año 2024 tengamos todavía que estar explicando el contexto en el que se desarrollan unos acontecimientos y unos hechos, que parece que estamos en Parlamento en vez de en un programa de entretenimiento”, comenzaba.

Víctor Sandoval y Marta Riesco en 'Ni que fuéramos Shhh'.

“Acaba de suceder algo en el que yo me he sentido agredido, cuando estaba en mi personaje de broma. Y me dicen algo como que me voy a comer el palito. Y yo he hecho un comentario que, posiblemente, una vez más, por no entender esta televisión del 2024, porque sigo en la televisión antigua, puede haber molestado a alguna persona. Si alguna persona le ha molestado, aquí o en su casa, les pido disculpas, porque no iba con ninguna de esa intención”.

Como la disculpa era bastante caótica, Javier de Hoyos le invitó a disculparse de nuevo. Y dijo entonces, y de malas maneras: “Quiero pedir perdón a toda la gente que se haya podido ofender. Y si en este plato alguien se ha ofendido, también le pido perdón, pero a mí me importa más la gente que está en su casa, que la gente que estamos aquí. Porque nosotros trabajamos para ellos, no trabajamos para nosotros, ¿vale?”.