La reportera de ‘Vamos a ver’ que mostró la pintada “Pedro HDP” se disculpa: “Fue de la manera más inocente”

El programa Vamos a ver, de Telecinco, fue uno de los más comentados en la jornada de este martes 12 de noviembre. En el inicio de la entrega, Joaquín Prat conectó con varios reporteros para que narrasen cómo se estaba recomponiendo Valencia de la DANA, y una de esas comunicadoras era Silvia Ruiz, que se encontraba en Masanasa.

Tras mostrar una casa en la que faltaba un muro, mostró una pintada realizada con barro en la que se podía leer “Pedro HDP”, y que, como aclaró Joaquín Prat, sería un insulto hacia Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Ella, sin embargo, creyó que era un mensaje de cariño hacia un vecino de la zona que hubiese fallecido, y lo interpretó como “Pedro, descanse en paz”.

Este miércoles, la propia reportera ha podido dar su versión de los hechos en el programa. Así, Joaquín Prat puso sobre la mesa cómo “nosotros no pretendemos ser nunca los protagonistas”, sino que prestan los micrófonos a la gente que lo necesita. “Y, sin embargo, tú ayer, muy a tu pesar, te convertiste en protagonista”, le decía a Silvia Ruiz.

La periodista admitió entonces que el día anterior había sido muy duro. “Somos personas y detrás de estos micrófonos y estas pantallas” comenzó diciendo la reportera. Y añadía que intenta hacer, al igual que sus compañeros, el trabajo lo mejor que sabe.

El lapsus que tuvo, y que se volvió viral, fue consecuencia de “las prisas, el correr y trabajar a contrarreloj intentando estar al pie del cañón”. “El comentario fue de la manera más inocente del mundo”, añadía la periodista, que detalló cómo muchas veces llegan a los lugares desde los que van a conectar “corriendo”.

“Pido disculpas desde luego, por si alguien se ha ofendido. Pero fue de la manera más inocente”, diría también Silvia Ruiz. Así, relató cómo solo unos minutos antes su compañero le dijo “fíjate lo que pone”en referencia a la pintada. “De verdad, fue de la manera más inocente”, insistía.

Por suerte, Ruiz se ha sentido muy arropada por sus compañeros. Joaquín Prat, por su parte, lamentó que se haga “campaña en redes” cuando alguien comete un fallo. El presentador, además, preguntó a su compañera si no identificó hacia quién iba el mensaje, y ella lo confirmó.

“Es la mejor manera de decir a nuestros espectador que los fallos se cometen, pero que tampoco es para tanto. Ya está. He visto cosas que me ponen la carne de gallina, y esta no es una de ellas”, terminó diciendo Joaquín Prat, quien el día anterior incluso se disculpó por las imágenes por no “haber sabido estar a la altura”.