El poderoso mensaje de Rodri en 'El Hormiguero' sobre cuidar la salud mental: "Nadie nos enseña a lidiar con la presión"

Este miércoles 20 de noviembre, ha ido a divertirse a El Hormiguero Rodri. El centrocampista del Manchester City ha visitado el programa presentado por Pablo Motos tras ganar el Balón de Oro y convertirse en el segundo futbolista español en lograrlo en la categoría masculina. El madrileño no sólo ha hablado sobre cómo vivió ese momento, sino también de ha querido resaltar la importancia de cuidar la salud mental.

Hernández quiso recordar las palabras de Álvaro Morata. El capitán de la selección española hablaba de la depresión que ha sufrido, así como de los ataques de pánico. “No hablo para dar pena, sino para dar visibilidad”, expresaba. Rodri no sólo quiso apoyarle, sino también resaltar la importancia de cuidar la salud mental y de hablar abiertamente de ello en el ámbito deportivo.

El madrileño recordaba cómo, “dentro del mundo del fútbol”, hay varios jugadores que han tenido que lidiar con estos problemas. “A la gente le puede sorprender, pero creo que el cerebro del ser humano no está diseñado para resarcirse de aquello que vas consiguiendo. Siempre quiere más. Incluso una vez lo has logrado, se acostumbra y ya no le vale”, explicaba.

“Siempre busca más. Con el tema mental. Es verdad que se está hablando mucho más. Pero estoy convencido. Nosotros tenemos una vida, sobre todo los que jugamos en equipos y se les exige ganar cada tres días, con una presión a la que nos tenemos que enfrentar. A mí, nadie me enseño en el colegio a lidiar con dicha presión. A mí no me enseña nadie a encajar un resultado adverso, negativo y tener que levantarme y tener que ganar sí o sí”, proseguía.

“Da igual que juegues bien, tienes que ganar. Puedes jugar muy bien un partido, decirlo en la rueda de prensa, pero te van a recordar que has perdido. [A la gente] no le vale. Por ahí va esa parte que la gente no ve. Cuando llegas a casa, se apagan las luces y estás en tu entorno y con tu familia, pues todas esas preocupaciones existen”, continúa.

Pablo Motos y Rodri en 'El Hormiguero'.

“Yo he pasado por momentos duros. Por ejemplo, la ansiedad que me surge en los finales de temporada, cuando comienzas a jugártela en todo. No sé por qué, pero me entra esa ansiedad. Me digo que es lo que quiero y por lo que llevo trabajando todo un año y depende de la mente. Esa ansiedad es lógica y normal. Hay gente que la lleva mejor y otra que la lleva peor”, manifestaba.

“En la Selección, vi que Morata no estaba bien, porque le conocía. Me pareció muy valiente y que lo haya dicho de manera pública le hace ser un ejemplo”, concluía, provocando el aplauso del público.

Rodri ha mostrado tanto su lado más solidario como también ha recordado la importancia de la deportividad más allá del campo. Antes de comenzar la entrevista con Motos, dedicó unas palabras para los afectados por la DANA: “Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo y España está demostrando ser un país tremendamente volcado, y espero de corazón que se recuperen lo antes posible”.

Tras ello, felicitó públicamente a Rafa Nadal, rindiéndole tributo por su retirada. “Felicitar a Rafa por ser más que una leyenda. Ejemplifica cómo se debe ser dentro y fuera de la cancha. Salir en su vídeo de despedida es como ganar el Balón de Oro”, compartía para después dar inicio a la entrevista.